В Совфеде предложили, как помочь школьникам перед ЕГЭ

В Совфеде призвали усилить психологическую помощь учащимся перед ЕГЭ

Расширение психологической помощи в школах для сдающих ЕГЭ учеников, в том числе усиление состава психологов, позволит снизить эмоциональное давление на учащихся. Об этом ТАСС рассказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Сенатор отметил, что подростки часто сталкиваются с повышенной тревожностью во время подготовки к ЕГЭ. Поэтому важно создавать для школьников атмосферу стабильности и уверенности.

Мурог предложил организовать кабинеты доверия и систематически проводить занятия, которые помогут развить устойчивость к стрессу у учеников.

«Также необходимо готовить педагогов к взаимодействию с учениками в таких ситуациях, чтобы они могли вовремя оказать моральную поддержку», — добавил сенатор.

До этого Мурог заявил, что снижение минимальных проходных баллов по обязательным предметам ЕГЭ может ослабить мотивацию школьников и подорвать авторитет системы экзаменов.

Ранее стало известно, что российские школьники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ.