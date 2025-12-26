На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде предложили, как помочь школьникам перед ЕГЭ

В Совфеде призвали усилить психологическую помощь учащимся перед ЕГЭ
true
true
true
close
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Расширение психологической помощи в школах для сдающих ЕГЭ учеников, в том числе усиление состава психологов, позволит снизить эмоциональное давление на учащихся. Об этом ТАСС рассказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Сенатор отметил, что подростки часто сталкиваются с повышенной тревожностью во время подготовки к ЕГЭ. Поэтому важно создавать для школьников атмосферу стабильности и уверенности.

Мурог предложил организовать кабинеты доверия и систематически проводить занятия, которые помогут развить устойчивость к стрессу у учеников.

«Также необходимо готовить педагогов к взаимодействию с учениками в таких ситуациях, чтобы они могли вовремя оказать моральную поддержку», — добавил сенатор.

До этого Мурог заявил, что снижение минимальных проходных баллов по обязательным предметам ЕГЭ может ослабить мотивацию школьников и подорвать авторитет системы экзаменов.

Ранее стало известно, что российские школьники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами