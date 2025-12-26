На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России планируют расширить систему оплаты в общественном транспорте по геолокации

Оплата в общественном транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах РФ
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Российские власти к 2030 году планируют ввести в 250 городах бесконтактную оплату в общественном транспорте по геолокации пассажира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на утвержденное правительством стратегическое направление в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса.

Согласно документу, в 2026 году оплата по геолокации должна появиться в 15 городах, в 2027 году — в 45, в 2028 году — в 90, в 2029 году их число вырастет до 200, а в 2030 году — до 250.

Соответствующая технология активно внедряется в рамках проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира». На конец текущего года оплата по геолокации уже доступна или тестируется в ряде городов, включая Новосибирск, Обнинск, а также в регионах юга России, Сибири и Дальнего Востока.

Для оплаты нужно иметь при себе телефон с установленным приложением «Транспорт+», привязать банковскую карту или другое средство оплаты. При запуске приложения сопоставляются геолокация смартфона и транспортного средства. На основе данных о том, где находится пассажир, автоматически рассчитывается тариф и формируется электронный билет. После этого остается только подтвердить оплату в приложении.

Ранее сообщалось, что нападение на контролеров грозит лишением свободы сроком до 10 лет.

