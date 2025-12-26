Россиянам рассказали, покупать ли валюту в 2026 году

Россиянам имеет смысл держать в зарубежной валюте до 10–15% сбережений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Покупать валюту или нет, нужно решать, исходя из собственных приоритетов. Да, если путешествуете за границу, лучше держать в валюте до 10–15% своих сбережений. Не стоит покупать валюту на все деньги, можете потерять на конвертации. Также, если сравнивать доходность в долларах и в рублях, то в рублях доход 15% по депозитам, а в долларах — 1–2%. Доллар в начале 2026 года будет стоить 79–85 рублей, если не будет никаких колебаний как внутри России, так и во вне», — отметил Щербаченко.

По его словам, на курс рубля будут влиять денежно-кредитная политика, геополитическая ситуация, динамика экспорта и импорта. Однако в течение 2026 года возможны колебания курса рубля из-за снижения ключевой ставки и геополитических факторов, предположил Щербаченко.

По данным Investing.com, доллар стоил более 77,9 рубля.

