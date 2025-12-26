Назван размер прожиточного минимума в России в 2026 году

РИА: МРОТ в России с 1 января вырастет до 27 тысяч рублей

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 27 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«С 1 января 2026 года почти на 21% — до 27 093 рублей в месяц — вырастет минимальный размер оплаты труда», — сказал он.

Говырин напомнил, что МРОТ рассчитывают, исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48% от этой величины.

В начале декабря член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 января 2026 года в России вырастет ряд социальных выплат, в том числе МРОТ.

В свою очередь председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал привязать минимальный размер оплаты труда в России к потребительской корзине и повысить его до 60 тысяч рублей.

Ранее финансист заявил, что россияне могут получить более 133 тыс. рублей как семейную выплату.