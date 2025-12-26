На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум

Стоимость серебра обновила исторический максимум, превысив $75 за тройскую унцию
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА «Новости»

Стоимость серебра на бирже достигла исторического максимума, превысив отметку в $75 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Цена на серебро выросла на 4,87% и составила $75,175 за тройскую унцию. Это первый случай в истории, когда цена серебра превысила уровень в $75.

В декабре также стало известно, что серебро будет представлено в качестве одного из товаров в секции «Металлы и сплавы» в рамках торгов на Петербургской бирже по инициативе участников торгов.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее рассказал об увеличении мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до $35 тыс.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в серебро вместо золота.

