Китай запустил в космос группу спутников связи

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно запустила 17-ю группу низкоорбитальных спутников связи SatNet. Об этом пресс-служба компании сообщила в социальной сети WeChat.

Старт состоялся в пятницу в 07:26 по местному времени (02:26 по московскому времени) на коммерческой площадке космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. При запуске была использована ракета-носитель CZ-8A («Чанчжэн-8-эй»). Для серии «Чанчжэн» это 620-я миссия.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос.

Уточняется, что установка будет функционировать по принципу маглева, со сверхпроводящими магнитами, позволяющими носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система, как известно, будет не шумной, а также позволит сэкономить на ракетном топливе.

Ранее китайская ракета вывела на орбиту спутник связи.