Стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году

В 2026 году мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45 лет, если они постоянно проживают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и отработали не менее 25 лет и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Кроме того, досрочный выход предусмотрен для занятых на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах: при выработке не менее 10 лет для мужчин и 7,5 года для женщин и при страховом стаже не менее 20 лет и 15 лет соответственно. Отдельные правила действуют для ряда «тяжелых» и социально значимых профессий. Женщины могут оформить пенсию с 50 лет, если они не менее 15 лет проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях либо машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин и имеют страховой стаж не менее 20 лет», — отметил Балынин.

По его словам, также право на досрочную пенсию с 50 лет предусмотрено для женщин, занятых не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью. Балынин добавил, что мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет при страховом стаже не менее 25 лет и 20 лет соответственно могут претендовать на досрочную пенсию, если выработали требуемые сроки на работах с тяжелыми условиями труда, на лесозаготовках и лесосплаве, в комплексных бригадах погрузочно-разгрузочных работ в портах, в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, а также в качестве водителей городского пассажирского транспорта на регулярных маршрутах.

Еще один крупный блок оснований связан с многодетностью. При страховом стаже не менее 15 лет досрочная страховая пенсия может назначаться женщинам, родившим и воспитавшим детей до достижения ими 8 лет: в 50 лет — при пяти и более детях, в 56 лет — при четырех, в 57 лет — при трех, подчеркнул экономист. По его словам, также пенсия в 50 лет предусмотрена для женщин, родивших двух и более детей, при страховом стаже не менее 20 лет и длительной работе на Севере — не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 лет в приравненных местностях.

Для реализации права на досрочную страховую пенсию во всех этих случаях, помимо стажа и спецстажа, необходимо набрать минимально установленное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов — не менее 30, заключил Балынин.

