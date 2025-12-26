Горечь, связанная с тяжелыми компромиссами, ожидающими Украину, возможно, отразилась в резкой рождественской речи президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Iltalehti заявил эксперт по внешней политике и политике безопасности Генри Ванханен.

По его словам, украинской стороне следует подготовиться к серьезным компромиссам в рамках прекращения огня или мирного соглашения.

Ванханен добавил, что важно помнить, что речь Зеленского была направлена на украинцев. Она «передает ненависть, вызванную конфликтом, которую испытывают многие украинцы по отношению к России».

24 декабря Зеленский записал рождественское поздравление.

До этого украинский лидер объявил, что на Украине изменятся даты некоторых праздников. По словам главы государства, бывают «плохие календарные совпадения», когда «дни трагедий» приходятся на дни профессиональных праздников. Зеленский посчитал, что «все это надо упорядочить». Положительным примером он назвал перенос празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря, как это делают на Западе.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.