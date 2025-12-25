«Объявляю смертельную голодовку». Удальцову дали шесть лет за оправдание терроризма

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова приговорили к шести годам лишения свободы за оправдание терроризма. Активист будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Он не признал свою вину и в знак протеста объявил о «бессрочной смертельной голодовке». Защита планирует обжаловать решение суда.

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова приговорили к лишению свободы за оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.

48-летнего активиста отправили в исправительную колонию строгого режима на шесть лет и запретили администрировать информационные ресурсы в течение трех лет после освобождения. При этом сторона обвинения предлагала более жесткое наказание — семь лет колонии и пятилетний запрет на администрирование групп в социальных сетях.

Причиной уголовного преследования Удальцова стала публикация в его Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которых обвинили в создании и участии в террористическом сообществе. Впоследствии им дали от 16 до 22 лет лишения свободы.

По словам Удальцова, своими публикациями он хотел добиться поддержки фигурантов, поскольку посчитал абсурдным привлечение их к ответственности, пишет «Коммерсантъ». Свою вину он в итоге не признал, назвал уголовное дело против себя «расправой» и объявил о голодовке.

«Я объявляю бессрочную смертельную голодовку в знак протеста этому позорному решению. Сколько сил будет — буду голодать», — заявил Удальцов.

Адвокат осужденного Дмитрий Аграновский намерен обжаловать решение суда.

«Невиновность Удальцова подтверждается многочисленными доказательствами, в том числе несколькими экспертизами. Нам интересно увидеть, как апелляционная инстанция будет утверждать это решение», — сказал он в беседе с «Ъ».

Лингвистические эксперты не выявили в публикациях Удальцова признаков преступления, подчеркнул Аграновский. Кроме того, на момент публикации ее герои не были внесены в перечень террористов, добавил адвокат.

Поддержка депутатов Госдумы

Свидетелем защиты на судебном заседании выступила глава комитета Госдумы по защите семьи и детства Нина Останина. Она рассказала, что знакома с Удальцовым с 1996 года и назвала его ярким человеком, который призывал своих сотрудников воздерживаться от резких поступков и не высказывал радикальных идей.

«Он опытный политик и понимал, что власть может воспользоваться формальными поводами для уголовного преследования. Он опирался на марксистскую теорию. Если бы не он координировал «Левый фронт», это была бы более радикальная организация», — цитирует Останину «Ъ».

Кроме того, Удальцов отправлял гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую народные республики, добавила она. Депутат Госдумы Денис Парфенов уточнил, что осужденный называл специальную военную операцию необходимостью, и она соответствует стратегическим интересам России.

Также депутат ответил на вопрос судьи, как Удальцов относится к «либеральной оппозиции». Парфенов заявил, что «либеральная оппозиция загнана под половик и утратила былую силу».

«Оппозицией она считается лишь условно, она не выступает за социализм, в отличии от Сергея Удальцова», — добавил парламентарий.

Чем известен Удальцов?

Сергей Удальцов родился в Москве 16 февраля 1977 года. После школы поступил на юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта, который окончил в 1999-м.

В 1997-м Удальцов примкнул к левому радикальному движению «Трудовая Россия». Пытался баллотироваться в Госдуму, но не прошел. В 1998-м возглавил «Авангард красной молодежи» — молодежное крыло «Трудовой России».

До 2003 года занимался организацией концертов рок-группы «Гражданская оборона».

В октябре 2008 года Удальцова избрали в совет и исполнительный комитет «Левого фронта», он стал координатором организационного отдела движения.

На выборах президента 2012 года был доверенным лицом лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а в 2018 году — доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

В 2011–2012 годах участвовал в массовых протестах в Москве. Его неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях и демонстрациях.

24 июля 2014 года Удальцова приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. Он вышел на свободу 8 августа 2017 года, полностью отбыв назначенный судом срок лишения свободы.

11 января 2024 года был задержан по делу об оправдании терроризма и на следующий день отправлен в СИЗО. Позже Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.