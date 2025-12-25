Президент Украины Владимир Зеленский не отдаст Евросоюзу долг в €90 млрд и остальные займы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Брюссель, вероятно, может вернуть долг «натурой» — украинскими землями и недвижимостью. Британская газета The Guardian утверждает, что новый кредит не приведет к улучшению перспектив Украины на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский не вернет Евросоюзу (ЕС) долг, европейские страны останутся без направленных Киеву денег, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Может быть, наконец Европейский союз услышит то, что сказал Брюсселю их выкормыш? Может быть, они поймут, что эти деньги — €90 млрд и все остальные займы — они не увидят никогда », — отметила она.

Захарова обратила внимание, что Зеленский открыто заявил о том, что не намерен возвращать деньги. По словам украинского лидера, Киев будет отдавать долг только в том случае, если Москва выплатит так называемые «репарации». Однако этого не произойдет, подчеркнула Захарова. В связи с этим ЕС, вероятно, обратит внимание на украинские земли и недвижимость, предположила дипломат.

«Наверное, они [европейцы] будут брать, так сказать, натурой. Кому нужны украинские земли, а кому нужна украинская недвижимость, кому нужны украинские ресурсы, редкоземельные металлы, а кому нужны граждане Украины в живом или неживом виде», — подчеркнула Захарова, добавив, что деньги европейцы не получат.

Захарова отметила, что ЕС мог бы направить €90 млрд на экономическое развитие Украины, однако, как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, займ пойдет на «финансирование военных усилий Киева в период с 2026 по 2027 год».

«Им нужна бойня», — заметила она.

Кроме того, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен «не оставляет надежду» на то, чтобы направить замороженные российские госактивы на возмещение затрат по кредитованию коррумпированной украинской власти.

«То есть совершить откровенный грабеж. Затянувшаяся до утра встреча в Брюсселе показала, что далеко не все в Евросоюзе готовы на такое. Это не авантюра, и они это понимают, это преступление. Нет сомнений, что 90-миллиардный займ будут погашать простые европейцы и, конечно, их дети», — добавила Захарова.

ЕС утвердил €90 млрд для Украины. Чем закончился спор об активах России? Лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах... 19 декабря 07:14

19 декабря в Брюсселе завершился саммит ЕС, участники которого не достигли соглашения об экспроприации активов России в пользу Украины и подтвердили их бессрочную заморозку. В результате Евросоюз решил предоставить Украине кредит на €90 млрд из собственного бюджета на ближайшие два года. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении займа.

ЕС уже предоставил Украине €193 млрд финансовой, военной и гуманитарной помощи без учета нового кредита , уточнила фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Х.

€3 млрд каждый год: во сколько обойдется европейцам кредит Украине Кредит в размере €90 млрд, согласованный Евросоюзом для поддержки Украины, будет ежегодно... 20 декабря 18:14

«Самое тяжелое время»

Европейцы не дурачки, которые будут финансировать Украину в ущерб своим национальным интересам, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Сейчас еще пыжатся европейцы, рассчитывая на ворованные деньги, которые они у нас хотят украсть, но а когда поймут, что придется из своего кармана оплачивать, я не думаю, что европейцы такие дурачки, которые будут финансировать Украину в ущерб своим национальным интересам», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

Джабаров также обратил внимание, что в следующем году Киев получит от Вашингтона наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года — только $400 млн. Это говорит о том, что «Америка устала бросать деньги на ветер», заметил он.

«Поэтому я думаю, что самое тяжелое время сейчас наступает для Украины, — сказал он.

Джабаров объяснил, что в Киеве хотят воевать, но возможностей продолжать конфликт у них не будет.

Сенатор выразил уверенность, что сокращение объемов помощи со стороны США ослабит Украину, и она в ближайшее время будет вынуждена подписать мирное соглашение, состоящее из условий, которые устроят Россию.

«Тяжелые последствия для грабителей». Путин объяснил, почему ЕС не забрал активы России Владимир Путин объяснил решение Евросоюза выделить Украине кредит, не изымая замороженные активы России... 19 декабря 16:26

Аналогичной позиции придерживается британская газета The Guardian. Издание подчеркнуло, что €90 млрд не приведут к улучшению перспектив Украины на поле боя.

Примечательно, что общая сумма расходов Украины на погашение долга и уплату процентов по нему в 2026 году должна составить 1,17 трлн гривен ($27,7 млрд), в 2027 — 1,26 трлн гривен ($29,8 млрд), в 2028 — 1,29 трлн гривен ($30,5 млрд), пишет «Экономическая правда». Таким образом, в 2026 году страна выплатит по долгам 11,3% ВВП, в 2027 — 10,5%, а в 2028 — 9,5%, добавило издание.