ВСУ расследуют потерю командного пункта в Гуляйполе

ВСУ проверят информацию о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе

Вооруженные силы Украины проводят служебное расследование после появления информации о возможном захвате российскими войсками командного пункта ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом изданию «Общественное.Новости» рассказал представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

По его словам, проверку осуществляют профильные компетентные органы. В случае подтверждения утраты контроля над объектом правоохранительные структуры откроют уголовное производство, а действия всех должностных лиц, причастных к произошедшему, получат правовую оценку.

Поводом для расследования стало распространение в Telegram-каналах видеозаписи, на которой, как утверждается, зафиксирован захваченный командный пункт с оставленными средствами связи, ноутбуками, прочей техникой и картами. Источники издания сообщили, что объект мог быть покинут батальоном 106-й бригады территориальной обороны ВСУ, при этом на месте остались личные вещи, потенциально содержащие важную информацию.

25 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска высокими темпами продвигаются в глубину обороны ВСУ, в том числе продолжая бои за город Гуляйполе.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.