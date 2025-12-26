На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ расследуют потерю командного пункта в Гуляйполе

ВСУ проверят информацию о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины проводят служебное расследование после появления информации о возможном захвате российскими войсками командного пункта ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом изданию «Общественное.Новости» рассказал представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

По его словам, проверку осуществляют профильные компетентные органы. В случае подтверждения утраты контроля над объектом правоохранительные структуры откроют уголовное производство, а действия всех должностных лиц, причастных к произошедшему, получат правовую оценку.

Поводом для расследования стало распространение в Telegram-каналах видеозаписи, на которой, как утверждается, зафиксирован захваченный командный пункт с оставленными средствами связи, ноутбуками, прочей техникой и картами. Источники издания сообщили, что объект мог быть покинут батальоном 106-й бригады территориальной обороны ВСУ, при этом на месте остались личные вещи, потенциально содержащие важную информацию.

25 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска высокими темпами продвигаются в глубину обороны ВСУ, в том числе продолжая бои за город Гуляйполе.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами