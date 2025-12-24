Корпоративы все: люди устали от натужного веселья

Даже в плохом всегда есть что-то хорошее. Сообщают, что из-за сокращения бюджетов компании стали отказываться от корпоративов. Наконец-то! И пусть они вообще уйдут в прошлое. Не жалко.

Пишут, что от шумного празднования Нового года отказались 49% компаний. Главная причина — нехватка средств. Ее назвали 31% руководителей. Но есть и другие. 17% ответили, что хотят попробовать новый формат празднования в организации праздников — без банкета. Не знаю, может, игры будут устраивать, на экскурсии всех соберут или просто обменяются подарками и разойдутся. Еще 7% работодателей признались, что им сложно организовать праздник: у них не только экономический, но и творческий кризис. А 8% отметили, что не видят заинтересованности в корпоративе у самих работников.

Только 8%? Именно это должно быть главной причиной — отсутствие энтузиазма у подчиненных!

Вот еще статистика. По информации SuperJob, корпоративы не любят 45% сотрудников, 17% признаются, что прогуливают их «без уважительной причины». Каковы формулировки! Прогуливают. Без уважительной причины. Прямо злостные нарушители трудовой дисциплины. Выговор бы им влепить с занесением в личное дело!

Но позвольте, разве на праздник идут не по желанию? Вопрос риторический. Я вот, например, тоже прогуливала. То есть уклонялась именно с таким гадким чувством. Как от субботника. Вроде и не обязана: все ж при капитализме живем. Но ведь навязывали чувство вины. Отрываешься от коллектива. А ведь мы одна команда. Не хочешь вместе со всеми повеселиться.

Я использовала все популярные увертки. «Я интроверт», — говорила я. Мне отвечали, что в конце года все интроверты, но есть такое слово «надо»! Я вздыхала: «Хочу провести время с семьей». И слышала, что коллектив — это тоже семья, а от детей полезно отдыхать. «Когда еще с коллегами так соберешься?» — сверлили меня наши активисты из профсоюза. И мой мозг просто зависал. Ведь каждый день же мы собираемся, кроме субботы и воскресенья. Каждый чертов день. Зачем еще? А мне объясняли: то будни, праздник — другое дело, каждый раскроется в новом свете. Мне не хотелось в новом. Что бы это ни значило. А коллеги продолжали расписывать прелести общего празднования. «Каждый приготовит номер, будет конкурс костюмов...» Тут уж делалось совсем дурно. Еще и самодеятельность? И маскарад? Это надо покупать, шить, плести, клеить, репетировать. После всех отчетов? Да ну на фиг!

И я доставала из рукава последний, но железобетонный аргумент. «У меня нет денег», — врала я. Ну как врала. Мне действительно не хотелось тратить кровно заработанные на эти капустники, как предложил снова называть корпоративы наш веселый депутат Милонов. А ведь траты предполагались не только на наряды. У нас само участие, представьте себе, было платным! Школы — бюджетные учреждения, поэтому на пьянки с Дедом Морозом никто ничего не отсыпает. Педагоги тупо скидывались. Часть расходов брал на себя профсоюз. Но минимальную часть. А так три-пять тысяч вынь да положь. И как только запишут взнос в ведомость, еще и добавят: «А методическую литературу приносите с собой». Методическая литература — это эвфемизм алкоголя. Спасибо, что-то не хочется.

Вот если кому хочется, то, как говорится, и на здоровье! Я не критикую саму идею корпоративов. Я не разоблачаю их как феномен пьянства и разврата. К тому же невероятные приключения трудящихся на новогодних банкетах — это чаще что-то из области городского фольклора. А если кто и оттянется с размахом, переберет, наделает глупостей — так и пусть, это жизнь, мы все не святые. Я только против превращения праздника в обязаловку. Я не люблю натужного веселья. Когда в него загоняют как в колхоз. Или как в какую-нибудь скучную, но агрессивную секту веганов или сыроедов. Вот как те ходят и обзывают всех трупоедами, так и эти профессиональные весельчаки смотрят осуждающе. Серьезно. SuperJob даже измерил процент таких осуждающих. Их 15%. С ума сойти.

А ведь я не то чтобы совсем уж затворник. Я в принципе люблю людей. Но конкретных, а не все абстрактное человечество. Уж лучше коллегам собираться небольшими группами — кто с кем больше общается. Такие посиделки я очень даже уважаю. И с теплом вспоминаю наши маленькие «методобъединения» с канапе и игристым. И если уж на то пошло, такие тусовки малым кругом гораздо надежнее связывают нас с рабочим пространством, они делают его более душевным, что ли. Но это, конечно, совсем не про накачивание всех святым корпоративным духом, не про тимбилдинг какой-нибудь, прости господи.

Однако тимбилдинги — это вообще ушедшая эпоха. Они не работают. В этом убеждается все больше руководителей. Люди открыто заявляют, что на работе они хотят в основном зарабатывать, а не ерундой заниматься, делая вид, что развиваются. Самая ненавистная фраза, произносимая начальством: «Мы одна семья». Она раздражает 48% сотрудников. А 59% граждан просто хотели бы находиться от «семьи» подальше, то есть работать удаленно. А еще народу страх как надоели сказки про карьерный рост. 87% интересует рост зарплаты, а не абстрактное повышение, когда прибавляются только обязанности. Ну и вместо пресловутых корпоративов 35% россиян лучше выбрали бы скучную, но осязаемую премию.

Работодатели посмотрели на все эти настроения и сделали выводы. Самые мудрые решили не мучить больше дохлую лошадь. Самые упертые продолжают есть кактус: уже даже ставят сотрудниками ультиматумы — либо участие в празднике, либо рабочий день. Но последних, к счастью, все меньше. Так пойдет, скоро они вообще исчезнут. И мы снова научимся радоваться от души, а не по обязанности. За это можно даже выпить!

