Трамп поздравил с Рождеством «подонков, которые любили Эпштейна»

Трамп пообещал предать огласке имена всех демократов, причастных к делу Эпштейна
true
true
true
close
Today/YouTube

Президент США Дональд Трамп на странице в Truth Social заявил, что имена демократов, причастных к делу финансиста Джеффри Эпштейна, станут известны и тогда им придется оправдываться за свои действия.

«Счастливого Рождества всем, включая многих подонков, которые любили Джеффри Эпштейна <...> Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм со стороны радикальных левых (плюс один подлый «республиканец», [конгрессмен Томас] Масси!), и выяснится, что все они демократы, придется многое объяснять...» — написал он.

По словам Трампа, он — единственный, кто отказался от общения с Эпштейном задолго до того, как это стало модным.

20 декабря минюст США опубликовал часть материалов дела Эпштейна Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Ранее в документах по делу Эпштейна нашли обвинение против Трампа.

