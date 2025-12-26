26 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 26 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

26 декабря в России отмечают День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск. Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают крупье. А по народному календарю — Евстратиев день, время разгула нечистой силы. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 26 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 декабря

День войск ПВО Сухопутных войск России

26 декабря свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны противовоздушной обороны Сухопутных войск. История войсковой ПВО напрямую связана с появлением военной авиации, которая в начале XX века кардинально изменила характер боевых действий и потребовала создания новых средств защиты.

Первые специализированные подразделения для борьбы с воздушными целями начали формироваться в годы Первой мировой войны. 26 декабря 1915 года был издан приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Михаила Алексеева о создании легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам. Именно эту дату принято считать днем основания войсковой противовоздушной обороны, что было официально закреплено приказом министра обороны РФ в 2007 году.

Международный день крупье

26 декабря — профессиональный праздник сотрудников казино, которые отвечают за ведение азартных игр: объявляют результаты, выдают участникам их выигрыши, забирают проигранные ставки. Работа крупье требует высокой концентрации, математической точности и умения сохранять нейтралитет в любой ситуации.

История профессии уходит корнями в XVII век и связана с появлением первых европейских казино. Сам термин «крупье» изначально обозначал не сотрудника игорного дома, а человека, который стоял позади игрока и при необходимости добавлял средства для ставок. Со временем значение слова изменилось, а роль крупье стала центральной в организации карточных и рулеточных игр.

В России профессия крупье получила развитие в 1990-е годы, однако сегодня представители этой специальности работают только в легальных игорных зонах.

День подарков

День подарков, известный в англоязычных странах как Boxing Day, отмечается сразу после Рождества. Праздник распространен в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других странах Британского содружества и традиционно ассоциируется с масштабными распродажами и семейным досугом.

Современный формат праздника сформировался сравнительно недавно, однако его истоки уходят в традиции прошлых веков. Изначально в этот день было принято раздавать деньги и подарки слугам, работникам и беднякам. Презенты складывали в коробки, что и дало празднику название — Boxing Day.

maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Праздник глубокого снега

Праздник символизирует наступление настоящей зимы. Считается, что к этому времени снежный покров становится устойчивым, создавая привычную зимнюю атмосферу с морозами, сугробами и коротким световым днем. В официальном календаре вы этой даты не найдете, зато сегодня точно есть повод строить снежные крепости, кататься с горок и лепить снеговиков, если, конечно, позволяют погодные условия.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 декабря в других странах

День независимости и единства — Словения. Государственный праздник, приуроченный к официальному оглашению результатов референдума о независимости страны в 1990 году. Именно 26 декабря были объявлены итоги голосования, подтвердившие стремление словенцев к суверенитету и национальному единству.

День нытика — США. Этот неофициальный праздник позволяет выплеснуть накопившиеся недовольство и усталость. Он задуман как ироничное напоминание о важности благодарности и эмоциональной разрядки после напряженного праздничного сезона.

День семьи — Намибия. Праздник посвящен семейным ценностям, уважению к предкам и культурному наследию. В стране это официальный выходной. В этот день жители Намибии проводят время с близкими и участвуют в общественных мероприятиях.

Фестиваль Кванза — США. С 26 декабря начинается неделя афроамериканского культурного фестиваля. Праздник отмечают с 1966 года. Особое внимание в эти дни уделяют поддержке, развитию и сохранению африканских традиций, пришедших в Северную Америку.

Религиозные праздники 26 декабря

День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста Севастийских

Православная церковь 26 декабря чтит память святых мучеников, пострадавших за христианскую веру в начале IV века во времена гонений при императоре Диоклитиане. Их подвиг стал символом стойкости веры. Каждый из них прошел через мужественное исповедание христианства, пытки и принятие мученической смерти. Предсмертные молитвы святого Евстратия и святого Мардария вошли в богослужебную традицию и читаются в определенные дни церковного круга.

День памяти Лукии Сиракузской

Святая Лукия Сиракузская почитается как мученица, принявшая смерть за веру в 304 году. Она прославилась милосердием и решимостью, отрекшись от богатства и земных благ ради служения Богу.

Согласно преданию, Лукия отказалась от брака с язычником. Отвергнутый жених инициировал преследование христианки. Девушка была схвачена, но никакие истязания не сломили ее веру. Лукию зарубили мечом, по другой версии — ей вырвали глаза. Именно поэтому христиане молятся святой об исцелении заболеваний глаз, остановке кровотечений, избавлении от боли.

Лукия Сиракузская Wikimedia Commons

Православная церковь 26 декабря также чтит память: • преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского;

• преподобного Мардария, затворника Печерского, в Дальних пещерах;

• преподобного Арсения Латрийского;

• святителя Досифея (Барилэ), митрополита Молдавского;

• священномученика Александра Юзефовича

и других.





Народные праздники и приметы 26 декабря

Евстратиев день

Сегодня на Руси почитали мученика Евстратия, в народе праздник назвали Евстратиевым днем. С ним перекликается День охоты на сны, который приходится на период самых длинных и темных зимних ночей. Считалось, что в это время сновидения становятся особенно яркими, запоминающимися и могут нести скрытые знаки. Внимание к снам и их символам превращалось в своеобразную игру и повод прислушаться к себе.

Кстати, у сегодняшнего праздника было еще одно название — Ведьмины посиделки. Наши предки верили, что по земле в это время разгуливает нечистая сила, наводя метели и крепкие морозы. Чтобы защитить дом, хозяйки заносили во двор веники, проводили разные обряды с кухонной утварью и старались избегать ссор. Ругань, по поверьям, могла привлечь беду. Особые запреты касались поездок на лошадях, особенно белых.

Приметы 26 декабря:

Ясное и яркое солнце в этот день — к морозному и безоблачному январю.​​

Сороки садятся на снег — жди потепления.

Если возле жилья завыли волки — грядут сильные морозы.

Большое облако на закате — к ночному бурану.

Какие исторические события произошли 26 декабря

1825 год — в день присяги Николаю I началось восстание декабристов на Сенатской площади с целью не допустить восшествия нового правителя на трон.

1898 год — Мария и Пьер Кюри объявили о получении радия.



1919 год — в РСФСР принят декрет о ликвидации безграмотности. Согласно документу, обязательное обучение грамоте затрагивало всех жителей Советской России от 8 до 50 лет, не умевших читать или писать.



— в РСФСР принят декрет о ликвидации безграмотности. Согласно документу, обязательное обучение грамоте затрагивало всех жителей Советской России от 8 до 50 лет, не умевших читать или писать. 1941 год — началась крупнейшая десантная операция Красной армии в Великую Отечественную войну — Керченско-Феодосийская.

1946 год — в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», после чего город начал превращаться в мировую столицу игорного бизнеса.



1975 год — в эксплуатацию введен самолет Ту-144.



1978 год — стартовало первое в истории ралли «Париж — Дакар».



1991 год — Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.



— Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. 2004 год — землетрясение в Индийском океане магнитудой от 9,1 до 9,3 вызвало смертоносное цунами, унесшее жизни более 220 тыс. человек. Высота волн превышала 15 метров.

Дни рождения и юбилеи 26 декабря

В 1780 году родилась Евгения Колосова — русская балерина, пантомимная танцовщица.



— русская балерина, пантомимная танцовщица. В 1891 году родился Генри Миллер — американский писатель, автор романов «Тропик Рака», «Черная весна» и «Тропик Козерога».



— американский писатель, автор романов «Тропик Рака», «Черная весна» и «Тропик Козерога». В 1893 году родился Мао Цзэдун — вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики.



— вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики. В 1926 году родилась Екатерина Савинова — советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов «Приходите завтра…» и «Женитьба Бальзаминова».



— советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов «Приходите завтра…» и «Женитьба Бальзаминова». В 1928 году родился Мартин Купер — изобретатель мобильного телефона.



— изобретатель мобильного телефона. В 1964 году родилась Евгения Добровольская — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Кто отмечает дни рождения 26 декабря

76 лет исполняется Михаилу Боярскому — актеру и певцу.

Актер и певец Михаил Боярский, 25 сентября 1983 года Yury Pilipenko/Global Look Press