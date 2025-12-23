Почему мошенники обожают людей с раздутым самомнением

Чем больше человек мнит о себе — тем проще его обобрать

Пенсионер из Костромы перевел «Дженнифер Энистон» 245 тыс. рублей на лечение. И на билет до Костромы.

Мне кажется, что эту новость мы как-то незаслуженно пропустили. А ведь в ней кроется ответ на один из самых популярных вопросов, что задают комментаторы в соцсетях. И вопрос этот звучит: «КАААААК?! Ну как можно было повестись на такую тупую разводку?»

Помните, не так давно одна женщина переписывалась с Крисом Хэмсвортом? А еще одна с Бредом Питтом… И даже с Леонардо Ди Каприо общалась жительница Чебоксар. И вот тоже — дама купила себе свидание с Райаном Гослингом.

Ну и все это общение оказалось платным. И платили все эти люди не только своими разбитыми сердцами, как вы понимаете.

Это только то, что я сейчас навскидку вспомнила. А историй этих десятки, сотни, тысячи! И сколько из них не рассказаны, потому что стыдно признаться в… А в чем? В доброте души? Так эти порывы общество даже поощряет. В наивности? Ну это вроде не так уж и стыдно. В одиночестве? Ну кто от него застрахован.

Но как признаться в том, что ты настолько в себя поверил и даже не засомневался: именно тебе может написать звезда мирового масштаба! Сначала «Привет. Спишь?» А потом начать жаловаться на свою тяжелую голливудскую судьбинушку, на эту рутинную звездную житуху. Ну а кому еще им жалобы свои лить, как не нашему сердобольному деду из Костромы.

И в том, что такие разводки существуют, виновата не безграмотность или отсутствие информации — из каждого утюга каждый день рассказывают о мошеннических схемах. Есть коллеги-журналисты, которые даже следят за трендами в этой области. И предупреждают о новых и новых способах обмана беззащитных граждан.

Есть два виновника. И оба два — в голове. Наукой доказано.

Почти у всех пострадавших одинаковые «особые приметы» — они одиноки, они самоуверенны. Одиночество толкает в сеть — в поисках общения. А вот самоуверенность… О-о-о! Что творит эта гнида с головами!

Если у вас адекватная самооценка, представьте себя на месте Дженнифер Энистон. Вы — популярнейший человек на планете. Ваш доход оценили в $320 млн. Напишу буквами специально, чтобы вы по-настоящему себя ею почувствовали: триста двадцать миллионов долларов. Чтобы вам прям получше чувствовалось напишу: это три тонны и два центнера стодолларовых купюр. Целый грузовик бабла!

И вот вдруг вы (а вы Энистон, помните же?) загрустили. И зашли в сеть. А там — он! Дедуля из Костромы. Глаза добрые, не старикан, а еще очень даже. И нормальным делом занимался — не то что энистоновский этот гипнотерапевт (тьфу, что за профессия такая вообще).

Вы поймите правильно: я не стебусь сейчас над этим пенсионером. Я искренне сожалею, что его обманули. Но, блин, давайте честно.

Опять спрошу: это ж каким охрененным себя нужно ощущать, чтоб поверить, что вот вы (а вы все еще Энистон, спинку выпрямите, животик втяните) начнете с ним от скуки болтать?

А теперь перестаньте представлять себя Дженнифер Энистон, потому что на себе не показывают. А потом вдруг у этой голливудской дурочки случится какая-то страшная болезнь, на лечение которой уйдут все ее деньги. А вы ж помните, что там ГРУЗОВИК бабла? А все. А нет больше. Ну закончились. Докторам отдала. У них в Калифорнии знаете какие больницы дорогие — у-у-у-у! (это вам не Россия — с отремонтированными городскими больницами, которые теперь похожи на лучшие номенклатурные дома отдыха, в США правда дико дорогое лечение). И у кого просить? Ну какие там в Голливуде друзья? Так, актеришки… Да и неловко ей, она ж сама Дженнифер Энистон, вон сколько раз попадала в список самых богатых актрис Голливуда.

А тут — друг новый. И глаза — добрые. Ну. Вот и попросила. А потом еще немного попросила. А все для того, чтобы купить билет в Россию. Да. Она пообещала приехать в Кострому и лично отблагодарить своего друга с добрыми и такими наивными глазами.

Не то чтобы я совсем в такое не верю. Верю. Как в единорогов верю. И в расцвет российского автопрома. И в достаточное количество парковок у новостроек.

Но, мать-перемать. А вы реально думаете, что мы (пенсионеры из Костромы, воспитательницы из Чебоксар, матери-одиночки из Подмосковья) кому-то из этих всех звездулек высоко сидящих нужны?

А я вот что думаю: вот вы удивлялись все, что мошенники Ларису Долину так долго держали на крючке… А они ей говорили, что ОНА УЧАСТВУЕТ В СПЕЦОПЕРАЦИИ! Понимаете? Вот такая она не вмотаться в пень башкой важная женщина для правоохранительных органов.

Важная. Вот оно. Самомнение — не то слово, завышенная самооценка — не то определение. Очень многие пострадавшие в этих схемах — просто раздуваются от своей важности! И от своей тайной офигенности: вы все блохи на кончике моих волос, а со мной Дженнифер Энистон переписывается!

Если бы мы все трезво оценивали себя, свою реальную значимость для тех, кто сидит на вершинах Голливудских холмов, мы бы не попадались на это.

А пенсионера из Костромы реально жаль. Ну так, чисто по-человечески. Одиноко, наверное, деду…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.