Более сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

В аэропортах Москвы задержали 156 авиарейсов из-за метели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Непогода затронула 75 рейсов в аэропорту Шереметьево, 37 — в Домодедово, 35 — во Внуково и 9 в Жуковском. Отмечается, что 5 рейсов было отменено в Домодедово.

Вечером 25 декабря сообщалось, что аэропорты московского авиаузла работают с учетом неблагоприятных погодных условий: Шереметьево функционирует в штатном режиме, наземные службы Жуковского переведены в режим повышенной готовности, а в Домодедово не исключены небольшие изменения в расписании из-за метели.

До этого в Гидрометцентре предупредили, что вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в Московской области ожидается сильный снег. Кроме того, в столице прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.

Ранее синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве.