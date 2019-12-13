Неисправный туалет на МКС починили
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Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
По данным НАСА, выяснение причины неисправности, заключавшейся в постоянном срабатывании сигнала о некачественном консерванте, продолжалось два месяца.
В результате проблема была решена заменой емкости с консервантом и насоса-дозатора.
Ранее стало известно, что в американском сегменте МКС не работает туалет, из-за чего астронавты вынуждены использовать систему, расположенную в российском сегменте.
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