Неисправный туалет на МКС починили

Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.

По данным НАСА, выяснение причины неисправности, заключавшейся в постоянном срабатывании сигнала о некачественном консерванте, продолжалось два месяца.

В результате проблема была решена заменой емкости с консервантом и насоса-дозатора.

Ранее стало известно, что в американском сегменте МКС не работает туалет, из-за чего астронавты вынуждены использовать систему, расположенную в российском сегменте.

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