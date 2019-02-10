«Мракобесие»: Рогозин об отмене поездки в США

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался об отмене своей поездки в NASA, передает РИА «Новости».

По его словам, проблема в каком-то «мракобесии» в отношении России и ее представителей.

«Я имел разговор с моими коллегами в NASA, которые собственно и инициировали это приглашение. Разочарование — это такое мягкое слово, которое может охарактеризовать эти настроения», — отметил Рогозин в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин».

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Он подчеркнул, что если случится какая-то глобальная проблема, представители всех государств будут работать сообща, несмотря на жесткую конкуренцию.

Ранее сообщалось, что Рогозин назвал причины неудач российских запусков.