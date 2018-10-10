Источник: пробы с «Союза» передали криминалистам

Мазки с внутренней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09», в котором было обнаружено отверстие, переданы криминалистам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, экспертам также передали стоявший в корабле пылевой фильтр.

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Как отмечается, криминалисты взяли пробы с летных скафандров экипажа «Союз МС-08», который вернулся с Международной космической станции.

Ранее СМИ сообщили, что экипаж корабля «Союз МС-08» привез на Землю пылевой фильтр с космического корабля «Союз МС-09».