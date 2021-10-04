В МИД оценили предложение «Талибана*» по сотрудничеству в экономике

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали предложение радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» по сотрудничеству в экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что Россия наряду с другими государствами могла бы начать воплощать в жизнь свои экономические проекты на афганской территории и вкладывать средства в страну.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Афганистана есть опыт проектов в промышленности и транспорте, он создает задел для будущей кооперации.

Также в МИД добавили, что вопросы постконфликтного восстановления афганского государства приобретают все большую актуальность на фоне ухудшения гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.

«В дальнейшем, по мере формирования новых структур государственной власти, ожидаем открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом», — заявили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калим аль-Фалахи заявил, что банковская система Афганистана близка к краху.

В конце августа сообщалось, что Всемирный банк приостановил программу поддержки Афганистана. Он объяснил свое решение напряженной ситуацией в стране. Особое беспокойство у банка вызвало положение женщин.

15 августа движение «Талибан» заявило о переходе к ним власти в Афганистане. При этом войну они считают завершенной. На фоне этих событий из страны начали уезжать беженцы, разные государства стали эвакуировать своих граждан.