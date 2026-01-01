Мостовой назвал футболиста, который выиграет «Золотой мяч» в 2026 году

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил уверенность, что следующую награду «Золотой мяч» получит французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Его слова приводит «Советский спорт».

«Мбаппе — следующий однозначный претендент. Так, как он забивает и так, как он играет, — если не будет травмы, он обязательно выиграет в 2026», — заявил Мостовой.

В 2025 году Мбаппе записал на свой счет 66 голов — и за испанский клуб, и за национальную французскую команду. На клубном уровне он поразил ворота соперников 59 раз, а на уровне сборной — семь.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.

Ранее в «ПСЖ» оценили решение суда по выплате Мбаппе €61 млн.