Россияне на Олимпиаде и скандальный ЧМ по футболу: главные турниры 2026 года

В 2026 году состоится ряд крупнейших международных турниров в различных видах спорта. На некоторых из них выступят в том числе и российские атлеты. «Газета.Ru» — о том, за какими соревнованиями стоит следить и где болеть за соотечественников.

Олимпийские игры

Даты: 6–22 февраля

Главное событие четырехлетия уже давно — тест на прочность нервов для российских спортсменов. Постоянные ограничения, санкции, отказы в допуске — все это уже стало нормой. Ситуация начала заметно меняться лишь в 2025 году, когда Международный олимпийский комитет под руководством нового президента Кирсти Ковентри начал делать шаги навстречу России и постепенно снимать ограничения. Прежде всего, они коснулись юношеского спорта.

При этом некоторые российские спортивные федерации также решились на конкретные шаги и подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции, часть из которых была удовлетворена. В частности, было признано незаконным отстранение лыжников, саночников и бобслеистов, они получили право участвовать в соревнованиях, и не только на юниорском уровне, но и на взрослом, пусть пока и в нейтральном статусе.

Но не везде все складывается легко. Международный союз биатлонистов (IBU) упорствует и не собирается давать нашим атлетам зеленый свет. В организации аргументируют это тем, что устав IBU не предусматривает участие в соревнованиях нейтральных спортсменов — а возвращать россиянам флаг и гимн в биатлоне пока никто не собирается. Впрочем, в Союзе биатлонистов России не теряют надежды, что смогут отстоять своих.

Тем не менее, на фоне всех мучений в последние годы происходящее можно считать очень серьезной подвижкой. И нам будет, за кого переживать на Олимпиаде. Уже заработали квоты лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, могут выступить на Играх саночники Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик. И, разумеется, ждем борьбы за медали от фигуристов — Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые завоевали титулы чемпионов России.

Кроме того, должны отправиться в Италию ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. В ряде видов спорта продолжаются отборочные соревнования. Известно, что не увидим на Играх мы наших хоккеистов и керлингистов. По словам министра спорта и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, на наступающий год есть совершенно конкретная цель.

«Однозначно, задача — вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждем решения исполкома МОК. Работает юридическая комиссия по нашему досье, я регулярно в СМИ об этом говорю. Главное — это», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Вильф/РИА Новости

Паралимпийские игры

Даты: 6–15 марта

А вот на этих соревнованиях россиян ждать не стоит. Международный паралимпийский комитет снял все ограничения с российских атлетов, но это оказалось обманкой для тех, кто слишком рано начал радоваться. Глава МПК Эндрю Парсонс пояснил: лично он не против возвращения представителей России, но решения по конкретным видам спорта остаются за федерациями по этим видам. Международная федерация лыжного спорта, Международный союз биатлонистов и Всемирная федерация керлинга оставили свои санкции в силе.

«Позиции FIS, IBU и World Curling в настоящее время означают, что спортсмены и команды из Белоруссии и России не могут участвовать в соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры. МПК уважает решение генеральной ассамблеи отменить частичное отстранение паралимпийских комитетов России и Белоруссии, но мы также полностью уважаем решения каждой международной федерации в отношении видов спорта, за которые они отвечают», — сказал Парсонс.

Непосредственно МПК из дисциплин Игр отвечает за следж-хоккей. Там могли бы быть наши спортсмены, но... отборочные соревнования в этом виде спорта уже завершились. Тем не менее, Паралимпиада, разумеется, состоится и без нас.

Фонд «Защитники Отечества»

Чемпионат мира по фигурному катанию

Даты: 23–29 марта

Размышляете, как Гуменник и Петросян выступят на мировом первенстве? Не торопитесь: их там может вообще не быть, как и россиян в принципе. И пусть вас не смущает тот факт, что они примут участие в Олимпиаде.

«Как указано в сообщении ISU 2680, спортсмены, допущенные к участию в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку, допускаются к участию в Олимпийских играх в соответствии с действующими квалификационными документами для Олимпийских игр.

Таким образом, участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине», — цитирует заявление пресс-службы организации Sport24.

Впрочем, без сомнения, даже с этой ложкой дегтя любителям фигурного катания будет, за кем следить, прежде всего — за невероятным Ильей Малининым. Наверное, даже нет интриги в том, защитит ли он титул. Вопрос лишь, как распределятся места ниже первой строчки. Кроме того, не теряет остроты борьба Алисы Лю с японками. Ждем острой конкуренции у спортивных пар и танцевальных дуэтов. И, конечно, лелеем робкую надежду: а вдруг случится чудо и мы все-таки увидим на турнире в Праге и российских фигуристов?

Naoki Nishimura/Global Look Press

Шахматный турнир претендентов

Даты: 28 марта – 16 апреля

Одно из главных событий шахматного мира в 2026 году примет Кипр. Победитель турнира сможет сразиться за мировую корону с ее действующем обладателем — индийцем Гукешем Доммараджу. Примечательно, что, в отличие от прежних циклов, для финалиста предыдущего чемпионского матча, в данном случае — китайца Дин Лижэня — не предусмотрено автоматическое место в турнире претендентов. Таким образом, его на соревнованиях мы не увидим: с тех пор, как Дин уступил корону Гукешу, он не принимал участия в рейтинговых состязаниях. А единственное на данный момент вакантное место достанется спортсмену с наивысшим рейтингом ФИДЕ за август 2025 — январь 2026 года.

Зато остальные участники турнира уже известны. И среди них — россиянин Андрей Есипенко. Досадная ошибка в полуфинале Кубка мира стоила ему борьбы за золото, но бронзу он все же завоевал, и это позволило ему в предстоящем году побороться за право сыграть с чемпионом мира.

Помимо Есипенко, на Кипре выступят Фабиано Каруана, Жавохир Синдаров, Вэй И, Аниш Гири, Маттиас Блюбаум и Рамешбабу Прагнанандха. Стоит также отметить, что даты самого чемпионского матча пока не определены.

Андрей Каспришин/РИА Новости

Чемпионат мира по хоккею

Даты: 15–31 мая

Сборной России на этом турнире не будет — так решила Международная федерация хоккея, отстранившая нашу команду еще на сезон. На этом ставим точку и не пережевываем болезненную тему отсутствия россиян на мировом первенстве.

Однако турнир все равно невозможно обойти вниманием, поскольку он остается одним из самых статусных в мире. А ближайший станет особенным, поскольку пройдет в один год с олимпийскими хоккейными соревнованиями. Уже известно, что главные звезды НХЛ помогут своим командам на Играх в Италии. Что же касается чемпионата мира, то там усиление сборных, по традиции, будет зависеть от того, какие клубы на какой стадии завершат борьбу в Кубке Стэнли и кто из игроков освободится для ЧМ.

Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпионат мира по футболу

Даты: 11 июня – 19 июля

Этот турнир вошел в историю еще до своего старта. Прежде всего, локациями проведения. Никогда прежде ЧМ не проходил на территории трех государств: в 2026 году его примут США, Мексика и Канада. Кроме того, формат соревнований изменился — увеличилось число участников. Теперь за звание сильнейшей сборной на планете в основной стадии будут бороться 48 команд.

Об интригах можно говорить бесконечно. Как минимум, любители футбола во всем мире задаются вопросом, сможет ли Лео Месси защитить титул чемпиона мира и сумеет ли в последний раз в карьере побороться за вожделенный трофей Криштиану Роналду. Ждут феерии от традиционно сильнейших: Испании, Германии, Франции, Бразилии, Англии. Никто не отменял и темных лошадок: к примеру, чемпион мира в составе немецкой сборной Тони Кроос назвал фаворитом предстоящего турнира команду Марокко. Небезосновательно, надо заметить: в 2022 году в Катаре она сенсационно заняла четвертое место. А на последнем молодежном чемпионате мира марокканцы и вовсе завоевали золото!

Скандалы? Куда без них. Масла в огонь подлил, в частности, президент США Дональд Трамп: на фоне беспорядков в Бостоне он заявил, что если уровень безопасности в городе к моменту начала турнира будет вызывать у него сомнения, он лично сделает все, чтобы перенести соревнования в другой город. Как — вопрос риторический. Начиная с того, что государственное лицо не имеет никакой юридической власти осуществлять подобные манипуляции, и заканчивая тем, что в кратчайшие сроки произвести такую рокировку невозможно банально с точки зрения организации. Трамп, похоже, искренне верит, что его дружба с президентом ФИФА Джанни Инфантино способна все решить.

Но гораздо серьезнее обстановка в Сиэтле. Местные власти заранее объявили, что матч ЧМ, который состоится в городе 26 июня, будет посвящен ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематике.

Однако возник непредвиденный нюанс: жеребьевка определила, что в этой игре встретятся сборные Ирана и Египта — команды мусульманских стран, где гомосексуальные отношения запрещены, а в Иране за них максимальным наказанием является смертная казнь.

Футбольные власти этих государств выступили с решительными протестами и требованиями отменить акцию, а также с призывом к ФИФА изменить место проведения встречи их команд. Пока что воз и ныне там.

Президент США Дональд Трамп на сцене с президентом ФИФА Джанни Инфантино во время церемонии вручения ему Премии мира ФИФА MANDEL NGAN/Reuters

Юношеские Олимпийские игры

Даты: 31 октября – 13 ноября

В предстоящем году это, пожалуй, главный турнир, где мы увидим российских спортсменов. Михаил Дегтярев подчеркивал, что никаких ограничений в их отношении уже не должно быть.

«Есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном — это октябрь-ноябрь следующего года. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем», — сказал Дегтярев.

Игры примет Сенегал. В мае было объявлено, что подготовка к соревнованиям вступила в решающую стадию. Координационная комиссия МОК по проведению Юношеской олимпиады высоко оценила процесс.

«В Дакаре на разных аренах пройдут турниры по плаванию, баскетболу 3х3, брейк-дансу, бейсболу, скейтбордингу, регби-7, легкой атлетике, боксу, мини-футболу, тяжелой атлетике, теннису, каратэ, стрельбе, серфингу, скалолазанию, хоккею на траве, гольфу, современному пятиборью и гребле на байдарках и каноэ.

Также в исторической части города стартует и финиширует шоссейная велогонка. В пригороде Дакара Дьямниадио разместится деревня атлетов, а также стадионы для проведения соревнований по конному спорту, стрельбе из лука, бадминтону, мини-футболу, фехтованию, тхэквондо, настольному теннису, ушу, спортивной гимнастике и дзюдо.

А в городе Сали пройдут турниры по виндсерфингу, прибрежной гребле, пляжному волейболу, пляжному гандболу, пляжной борьбе и триатлону. Комиссия также отметила прогресс в работах по строительству объектов, особенно ключевых. Общая степень готовности арен оценена как высокая», — сообщала пресс-служба Олимпийского комитета России.