«Сжечь как можно больше людей»: 24 человека погибли при атаке БПЛА на кафе в Херсонской области

Опубликованы фото с места удара ВСУ по кафе в Хорлах, где погибли 24 человека

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, среди них — ребенок, еще около 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной. В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В Херсонской области в результате ночной атаки беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы на побережье Черного моря погибли не менее 24 человек, среди них — ребенок, еще около 30 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли» — написал Сальдо. Позднее он уточнил, что под удар попали 53 человека, из которых 24 — не выжили.

Один из БПЛА был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня. Из-за сильного возгорания эвакуация всех посетителей оказалась невозможной. Сальдо подчеркнул, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика, «почти под бой курантов». По его словам, атака началась во время новогодней речи президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас врачи борются за жизни пострадавших. Херсонщина скорбит вместе с семьями погибших. Вся необходимая поддержка будет оказана», — написал он.

Сальдо добавил, что «это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», который в 2014 году подожгли сторонники майдана и националисты.

Глава Херсонской области также рассказал, что после атаки дроны ВСУ кружили над Хорлами и не давали оказать помощь раненым.

В МИД России заявили, что атака была спланирована заранее.

«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — считают в министерстве.

Последствия атаки

В соцсетях появились фотографии последствий удара по кафе и гостинице. На них видно, что здание практически разрушено — отсутствуют окна, двери и часть кирпичной стены. Часть крыши обрушилась, а в результате удара вся внутренняя часть полностью выгорела, от мебели и прочих предметов интерьера остались лишь угли.

По словам губернатора, пожар, вызванный термитной смесью, был настолько силен, что «зайти туда было невозможно».

В кафе было более 100 человек, много молодежи, сообщил Сальдо. Он отметил, что количество жертв будет увеличиваться по мере разбора завалов спасателями.

«Было много молодежи, которым лет по 20-25, они тоже получили ранения. Многие, у которых были такие ранения, они даже в больницу не обратились, сами извлекали осколки из тела», — сказал губернатор.

Украина официально не комментировала удар, но ряд украинских Telegram-каналов пишут, что в кафе собрались праздновать Новый год «коллаборанты».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к организации удара.

Всего в больницах Херсонской области и республики Крым сейчас находятся 13 пострадавших, двое их них несовершеннолетние. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что шестеро пострадавших, в том числе дети, — в тяжелом состоянии .

Реакция на удар

Главы Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев выразили свои соболезнования всем пострадавшим в эту ночь. Аксенов назвал инцидент «кровавым преступлением».

«Приношу самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку», — сказал глава Крыма Аксенов.

Развожаев отметил, что задача была не просто нанести удар, а «сжечь как можно больше мирных людей». Схожую точку зрения выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Любые удары по гражданским объектам — это военное преступление. Здесь оценки не меняются, что называется, от дня ко дню, от года к году. Но в данном случае это преступление, совершенное с особым цинизмом, потому что оно совершено под бой курантов в новогоднюю ночь. С колоссальными жертвами, которых, не дай Бог, будет еще больше», — приводит его слова RT.

Россия ожидает от мирового сообщества и лидеров других стран осуждения атаки на мирных жителей в Херсонской области, завила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, нападение на семьи с детьми в праздничную новогоднюю ночь является актом «абсолютного нравственного уродства», который она связала с «отсутствием морального права» у украинского руководства представлять власть. Матвиенко отметила, что атака была совершена осознанно, с полной информацией о присутствии мирных отдыхающих в месте удара.