Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Мэр Сочи Прошунин рассказал о повреждении многоквартирного дома обломками дрона

Мэр Сочи Прошунин: в Сочи обломки БПЛА повредили многоквартирный дом
Станислав Красильников/РИА Новости

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены на территории города-курорта Сочи и федеральной территории Сириус. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Сегодня военными пресечена попытка атаки киевского режима на наш город. Вражеский БПЛА уничтожен, пострадавших в Сочи нет», — заявил градоначальник.

Прошунин обратился к жителям города Сочи с просьбой не выкладывать видео с места происшествия. При этом он сообщил, что инцидент произошел на 
улице Сухумское шоссе в Хосте. В результате были повреждены окна в квартире на седьмом этаже, а на прилегающей территории разбросаны осколки. Городские службы, по информации мэра, уже приступили к ликвидации происшествия.

До этого Прошунин объявил об угрозе атаки БПЛА. Градоначальник подчеркнул, что от дронов небезопасно укрываться в машинах или у стен многоэтажек. Очевидцам атак БПЛА он также напомнил о запрете съемки налетов и последующей публикации кадров в социальных сетях.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546115_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+