Мэр Сочи Прошунин рассказал о повреждении многоквартирного дома обломками дрона

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены на территории города-курорта Сочи и федеральной территории Сириус. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Сегодня военными пресечена попытка атаки киевского режима на наш город. Вражеский БПЛА уничтожен, пострадавших в Сочи нет», — заявил градоначальник.

Прошунин обратился к жителям города Сочи с просьбой не выкладывать видео с места происшествия. При этом он сообщил, что инцидент произошел на

улице Сухумское шоссе в Хосте. В результате были повреждены окна в квартире на седьмом этаже, а на прилегающей территории разбросаны осколки. Городские службы, по информации мэра, уже приступили к ликвидации происшествия.

До этого Прошунин объявил об угрозе атаки БПЛА. Градоначальник подчеркнул, что от дронов небезопасно укрываться в машинах или у стен многоэтажек. Очевидцам атак БПЛА он также напомнил о запрете съемки налетов и последующей публикации кадров в социальных сетях.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.