Силы ПВО отразили атаку шести дронов на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, которые летели в направлении Москвы. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным мэра, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков воздушных целей. Подробности инцидента уточняются.

В новогоднюю ночь Собянин также сообщал о сбитых беспилотниках.

Как писало Минобороны, российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией семи регионов и акваторией Азовского моря. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени 1 января. Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над Белгородской областью. Над Крымом уничтожены 13 беспилотников, над Азовским морем — 10. Еще пять сбиты над Татарстаном, три — над Краснодарским краем. По одному дрону уничтожено над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Ранее в российском регионе обломки БПЛА повредили два дома.