Валиева показала фото с празднования Нового года

Фигуристка Валиева опубликовала снимки с празднования Нового года
Telegram-канал «Камила Валиева»

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с празднования Нового года.

«С Новым 2026», — подписала кадры спортсменка, добавив эмодзи «елочка» и «сердечко».

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Валиева назвала один из главных символов России.
 
