«Только вдумайтесь, 500 лет — это полвека»: Загитова вновь оговорилась

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова допустила оговорку, когда рассказывала в своем Telegram-канале об японском клинке, который она получила в качестве подарка на Новый год.

«В общем, я просто хотела запечатлеть этот момент. Просто вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека! Этому японскому мечу. Это музейный экспонат, чтобы вы понимали. Просто прикоснуться к этому — это очень важный момент», — сказала фигуристка.

Позднее спортсменка опубликовала пост, в котором указала, что ошиблась спросонья.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

Ранее Загитова опубликовала снимки с фотосессии и объявила конкурс.