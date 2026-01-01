Возросло число пострадавших при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

Число пострадавших при пожаре в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана увеличилось до 115. Об этом сообщает RTS со ссылкой на местную полицию.

Там заявили, что большинство выживших получили тяжелые травмы. Среди них могут быть иностранцы.

В ночь на 1 января в Кран-Монтане в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Причиной пожара могли быть праздничные свечи или петарда.

Местные власти заявили, что опознание проходит медленно из-за высокой степени ожогов. Работавший на месте ЧП медик рассказал, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Он помогал определять тяжесть травм пострадавших, однако «все они были в критическом состоянии, повсюду раздавались крики». Люди страдали от болезненных ожогов и отравления токсичным дымом. Некоторые выходили из бара и задыхались на улице.

