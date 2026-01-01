В Московском регионе два аэропорта ввели ограничения

В подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 19:22. В нем уточняется, что ограничения необходимы для безопасности полетов.

До этого аналогичные меры были приняты в аэропорту Сочи. Мэр города Андрей Прошунин предупредил жителей об угрозе атаки беспилотников.

Чиновник призвал горожан не подходить к окнам дома и укрыться в помещениях без окон. Тем, кто на улице, он порекомендовал спрятаться в подвалах, цокольных этажах ближайших зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. Прошунин подчеркнул, что небезопасно укрываться в машинах и у стен многоэтажек. Очевидцам атак БПЛА он напомнил, что нельзя снимать налеты и их последствия и публиковать эти кадры в соцсетях.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.