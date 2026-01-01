Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Московском регионе два аэропорта ввели ограничения

Аэропорты Жуковский и Домодедово прекратили прием и отправку рейсов
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 19:22. В нем уточняется, что ограничения необходимы для безопасности полетов.

До этого аналогичные меры были приняты в аэропорту Сочи. Мэр города Андрей Прошунин предупредил жителей об угрозе атаки беспилотников.

Чиновник призвал горожан не подходить к окнам дома и укрыться в помещениях без окон. Тем, кто на улице, он порекомендовал спрятаться в подвалах, цокольных этажах ближайших зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. Прошунин подчеркнул, что небезопасно укрываться в машинах и у стен многоэтажек. Очевидцам атак БПЛА он напомнил, что нельзя снимать налеты и их последствия и публиковать эти кадры в соцсетях.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546079_rnd_6",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+