США получили от России расшифрованные данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина

Начальник главного разведуправления Генштаба РФ Игорь Костюков встретился с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве и передал ему материалы с расшифрованным полетным заданием дрона, который был запущен ВСУ 29 декабря. Видео опубликовало в Telegram-канале Минобороны РФ.

Костюков рассказал, что в обломках некоторых БПЛА, участвовавших в налетах 29 декабря, хорошо сохранились навигационные системы: они технически исправны.

«Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов, безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области», — заявил представитель Генштаба на видео.

Он добавил, что РФ передает США контроллер и его описание, сделанное специалистами. Костюков выразил мнение, что данный шаг снимет все вопросы и поспособствует установлению истины.

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг причастность республики к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не выйдет из мирного процесса, однако переговорная позиция будет пересмотрена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦРУ не нашло подтверждений атаке на резиденцию Путина.