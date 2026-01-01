«Он не нужен»: ветеран «Зенита» об обмене игроками с ЦСКА

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился размышлениями на тему того, что в сделку между петербургским клубом и московским ЦСКА по обмену Лусиано Гонду и Игоря Дивеева не был включен нападающий Александр Соболев. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я так понимаю, что тут вопрос не в том, кого «Зенит» хочет отдать, а в том, кого хочет ЦСКА. Я думаю, что видимо Соболев не так нужен ЦСКА, как Лусиано Гонду», — cказал Лепехин.

Согласно информации в СМИ, «Зенит» и ЦСКА в ближайшие дни закроют сделку, в результате которой обменяются футболистами с доплатой в два миллиона евро от санкт-петербургцев. Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

