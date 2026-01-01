10 пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки на Хорлы

Десять пострадавших в результате атаки на Херсонскую область, среди которых пятеро детей, были доставлены и госпитализированы в медицинские учреждения Крыма. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, все пятеро детей находятся в Республиканской детской клинической больнице. Состояние пациентов оценивается и контролируется врачами.

Утром 1 января губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Не выжили 24 человека, еще десятки человек пострадали, их переправили в больницы.

Министерство иностранных дел России сообщило, что украинские власти, совершив атаку на мирных жителей в Хорлах, вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую и неонацистскую сущность.

Ранее Дмитрий Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков», где бы они ни находились.