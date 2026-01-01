Размер шрифта
Над Россией за ночь сбили 168 дронов ВСУ. Военная операция, день 1408-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1408-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Силы ПВО за ночь сбили 168 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны. Наибольшее число дронов — 61 — уничтожили над Брянской областью. Еще 25 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем, а 23 — над Тульской областью. Представители ЦРУ не подтвердили информацию об атаке на резиденцию президента России в Новгородской области, пишет WSJ. Дональд Трамп заявил, что в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:30

Украинская армия в 2025 году потеряла в боях около 513480 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства обороны РФ.

8:25

Два частных дома были повреждены при атаке БПЛА ВСУ на Краснодарский край.

В станице Северской обломки БПЛА посекли крыши и выбили окна домов. В результате произошедшего никто не пострадал.

8:20

Трамп в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле.

При этом он не уточнил, будут ли войска США направлены на Украину.

8:15

Представители ЦРУ не подтвердили информацию об атаке на резиденцию президента России в Новгородской области, пишет WSJ.
Издание цитирует анонимный источник в администрации США, якобы осведомленный о разведданных, заявляя, что «этот вывод подкрепляется оценкой ЦРУ, которое пришло к заключению об отсутствии попыток нападения на Путина».

8:10

Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, несущих службу в РФ:

«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России».

8:05

❗️Силы ПВО за ночь сбили 168 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.
Из них над Московским регионом сбито 12 дронов, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву.

Где еще были сбиты беспилотники:
61 — над Брянской областью;
25 — над Краснодарского края;
24 — над акваторией Азовского моря;
23 — над Тульской областью;
16 — над территорией Крыма;
7 — над Калужской областью.

8:00

Сегодня 1408-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
