Над Россией за ночь сбили 168 дронов ВСУ. Военная операция, день 1408-й

8:05

❗️Силы ПВО за ночь сбили 168 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

Из них над Московским регионом сбито 12 дронов, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву.

Где еще были сбиты беспилотники:

61 — над Брянской областью;

25 — над Краснодарского края;

24 — над акваторией Азовского моря;

23 — над Тульской областью;

16 — над территорией Крыма;

7 — над Калужской областью.