Над Россией за ночь сбили 168 дронов ВСУ. Военная операция, день 1408-й

Украинская армия в 2025 году потеряла в боях около 513480 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства обороны РФ.
Два частных дома были повреждены при атаке БПЛА ВСУ на Краснодарский край.
В станице Северской обломки БПЛА посекли крыши и выбили окна домов. В результате произошедшего никто не пострадал.
Трамп в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле.
При этом он не уточнил, будут ли войска США направлены на Украину.
Представители ЦРУ не подтвердили информацию об атаке на резиденцию президента России в Новгородской области, пишет WSJ.
Издание цитирует анонимный источник в администрации США, якобы осведомленный о разведданных, заявляя, что «этот вывод подкрепляется оценкой ЦРУ, которое пришло к заключению об отсутствии попыток нападения на Путина».
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, несущих службу в РФ:
«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России».
❗️Силы ПВО за ночь сбили 168 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.
Из них над Московским регионом сбито 12 дронов, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву.
Где еще были сбиты беспилотники:
61 — над Брянской областью;
25 — над Краснодарского края;
24 — над акваторией Азовского моря;
23 — над Тульской областью;
16 — над территорией Крыма;
7 — над Калужской областью.
