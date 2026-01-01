Размер шрифта
Сотни немецких компаний планируют сохранить бизнес в России

Шепп: сотни немецких фирм планируют продолжать вести бизнес в России
Markus Schreiber/AP

Сотни немецких компаний планируют продолжать работу в России, сообщил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Его слова приводит DPA.

Лишь около 4% немецких фирм рассматривают возможность ухода с российского рынка, заявил Шепп. По его словам, руководство многих предприятий опасается значительных финансовых потерь в случае прекращения деятельности в РФ. Те, кто остался в России, настроены «выстоять».

«Они хотят выстоять, даже несмотря на ужесточение западных санкций», — сказал Шепп.

По оценке внешнеторговой палаты, общий объем немецких активов в России превышает €100 млрд и продолжает расти.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что рецессия в Германии очевидна.

До этого бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал сообщения СМИ о массовом банкротстве немецких городов. По его словам, экономика Германии находится «не в рецессии, а в депрессии». Он добавил, что в последний раз в таком состоянии страна пребывала в 30-е годы прошлого века.

Ранее в США назвали условие победы Германии в войне с Россией.

