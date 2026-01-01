Глава Евродипломатии Каллас обвинила Россию в саботаже

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в причастности к инцидентам в Балтийском море, связанным с повреждением критической инфраструктуры. Об этом представитель ЕС написала в социальной сети X.

«Критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа», — написала Каллас.

Глава евродипломатии не привела доказательств якобы причастности Москвы к инцидентам. При этом она заявила, что «четкая тенденция» их совершения якобы наблюдается с начала вооруженного конфликта на Украине.

31 декабря финские силовики задержали экипаж грузового судна Fitburg, подозреваемого в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Таллином и Хельсинки. 1 января стало известно, что двое из задержанных моряков остаются под стражей, а двое получили подписку о невыезде из страны. Судно также было арестовано, ведется расследование инцидента. До этого стало известно, что на Fitburg, идущем из РФ в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, международный экипаж, состоящий из граждан России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Ранее шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.