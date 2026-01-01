Размер шрифта
Москву за 1,5 часа атаковали 20 БПЛА

Количество дронов, сбитых на подлете к Москве, достигло 28
Станислав Красильников/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

Его пост опубликован в 20:24. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Таким образом, Москву 1 января попытались атаковать 28 вражеских беспилотников. Ночные налеты продолжались с 0:27 до 3:50. Тогда на подлете к Москве уничтожили восемь БПЛА. Атаки продолжились с 19:00. За полтора часа силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили на подлете к Москве атаку еще 20 дронов.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Меры необходимы для безопасности полетов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

