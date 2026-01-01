Разрыв пищевода, отравление и травмы желудка: чем опасно новогоднее застолье

Врач Титова: переедание в сочетании с шампанским может привести к разрыву пищевода

На новогоднем столе блюда стоят вперемешку: овощи соседствуют с майонезными салатами, сырные и колбасные нарезки располагаются неподалеку от жирного мяса, а холодец оказывается рядом с десертом. Такие сочетания вкупе с алкоголем могут привести к отравлению и обострению болезней желудочно-кишечного тракта. Вместе с гастроэнтерологами «Газета.Ru» разобралась, что делать, если во время праздников обострился гастрит, как алкоголь приводит к нескольким дням запора и что с этим делать, а также почему шампанское может привести к разрыву пищевода.

Разрыв пищевода, травмы желудка, запор

Переедание — наиболее частая проблема в новогодние праздники. Но ощущение тяжести и легкое недомогание — далеко не самое страшное, к чему может привести праздничное чревоугодие.

Как рассказала старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Пироговского университета Минздрава России Мария Жарова, при переедании желудок работает на пределе, ведь обычно он вмещает от полулитра до литра пищи.

«Лишь при больших порциях он способен растянуться до двух — трех литров.

Но сильно переполненный желудок может получить мелкие травмы, а внутри живота повышается давление, что создает нагрузку на сердце и сосуды.

Кроме того, если желудок уже забит «под завязку», организм иногда реагирует рвотой, и здесь возникает опасность, что рвотные массы могут попасть в дыхательные пути, также повышается риск разрыва пищевода, который называется в медицине синдромом Мэллори-Вэйса. Даже если обойтись без острых проблем, постоянное переедание провоцирует набор веса, скачки уровня сахара в крови и риск диабета», — отметила доктор.

Особенно высоки риски разрыва пищевода, если переедание сочетается с употреблением большого количества шампанского , добавила старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Шампанское само по себе не вызывает разрыва пищевода, но его чрезмерное употребление в сочетании с перееданием и последующей сильной рвотой может стать косвенной причиной. Механизм здесь следующий: алкоголь и обильная пища раздражают желудок, вызывая тошноту и далее рвоту. Когда рвота очень сильная и многократная, внутрипищеводное давление резко возрастает. Если мышцы пищевода спазмированы или если есть предрасполагающие факторы (например, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы), это аномально высокое давление может привести к разрыву стенки пищевода. Более частым, но менее опасным исходом такой рвоты является синдром Мэллори-Вейса — продольные надрывы слизистой оболочки пищевода в области желудочно-пищеводного перехода, проявляющиеся рвотой с кровью», — рассказала Титова.

Для большинства людей употребление шампанского не приведет к таким последствиям, если соблюдать умеренность. Однако если вас начало тошнить, и в рвоте есть следы крови, лучше вызвать скорую.

Кроме нагрузки на желудок и рисков разрыва пищевода, переедание может обернуться и развитием запора, особенно если в рационе не хватает овощей, фруктов и цельнозерновых.

«Есть несколько главных причин запора, которые не связаны с болезнями. Первое: недостаточное потребление клетчатки — менее 25 г в день у женщин и 38 г у мужчин. Современный рацион с преобладанием переработанных продуктов и низким содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых — главный провокатор. Второе: недостаточное потребление жидкости — даже легкое обезвоживание снижает объем каловых масс и замедляет их продвижение», — рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Кроме того, большое употребление алкоголя в новогоднюю ночь тоже может привести к развитию запора. Во-первых, алкоголь — диуретик и вызывает обезвоживание. Организм забирает воду из кишечника для детоксикации, каловые массы становятся сухими и твердыми. Во-вторых, он угнетает моторику кишечника. В-третьих, спирт нарушает полезную микрофлору. Все это может привести к проблемам с дефекацией на несколько дней.

Чтобы решить проблему, нужно восстановить водный баланс, добавить в рацион клетчатку и больше двигаться. Пить слабительное сразу же не стоит, лучше дать организму 2–3 дня на восстановление.

Короли новогодних отравлений

Именно на новогодние праздники приходится самое большое количество отравлений. Как рассказал «Газете.Ru» гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин, чаще всего пищевые отравления происходят из-за пищи, чувствительной к условиям хранения. Преимущественно это те продукты, которые требуют определенного температурного режима, например, десерты, салаты с майонезом, а также сырая рыба.

«Оливье, селедка под шубой, «крабовый» салат могут оказаться настоящим «инкубатором» для размножения бактерий. В том числе — все тех же стафилококков, кишечной палочки или сальмонеллы. При этом и майонез со сметаной, и овощи с колбасой в нарезанном виде относятся к скоропортящимся продуктам.

Содержащимся в салатах патогенам достаточно нескольких часов при комнатной температуре, чтобы начать выделять токсины.

Причем уничтожить их с помощью охлаждения нельзя: даже если поставить такой салат в холодильник, безопасным он не станет», — заметил доктор Лопатин.

Первые симптомы проявляются в течение 30 минут — 2 часов после употребления испорченной пищи. Основные признаки — тошнота, рвота, жидкий и частый стул, боль в животе. Также возможно повышение температуры, слабость, потливость и озноб.

Но увеличивается не только количество пищевых, но и алкогольных отравлений. Как рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин, в 2024 году в больницы с острыми отравлениями спиртосодержащей продукцией попали 20 человек на каждые 100 тыс. населения, такая статистика сохраняется на протяжении многих лет.

«Очень часто оказывается, что ухудшение самочувствия происходит после того, как кто-то из компании приносит якобы домашнее вино, самогон или другие напитки, изготовленные кустарным способом. Они могут содержать ядовитые примеси, такие как метанол, ацетон, сивушные масла, а в худшем случае метиловый спирт, употребление которого способно убить даже здорового, физически крепкого человека», — объяснил врач.

Среди симптомов отравления — сильная рвота, головная боль, слабость, заторможенность. Если при обычном опьянении человек идет на контакт и отвечает на вопросы, то при отравлении его сложно растормошить, как будто он впал в спячку. Иногда дыхание становится нерегулярным, хрипящим, возможна даже потеря сознания. Кожа становится бледной, приобретает синюшный оттенок, в то время как при опьянении лицо обычно немного краснеет.

Бороться с алкогольным и пищевым отравлением средней или легкой тяжести можно самостоятельно. При первых признаках отравления следует оперативно принять энтеросорбент. Второй момент — это питьевой режим. Если отравление только дало о себе знать, можно сделать промывание желудка большим количеством жидкости. Далее следует понемногу пить обычную чистую воду без газа: хотя бы несколько раз в час. Это особенно важно при многократной рвоте и диарее, главное пить небольшими глотками. Дополнительно можно использовать порошок для приготовления электролитного раствора. Он поможет восстановить водно-солевой баланс в организме.

Обострение хронических заболеваний: холецистит, гастрит, панкреатит

По словам профессора кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Сеченовского университета Оксаны Зольниковой, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта — ситуация очень распространенная.

«Питание в период новогодних праздников резко отличается от обыденного рациона, что обеспечивает повышенную нагрузку на организм. Из-за перегруженного новогоднего стола о себе могут дать знать многие заболевания желудочно-кишечного тракта. Среди них наиболее часто встречаются холецистит и панкреатит», — рассказала врач.

По ее словам, эти состояния переносятся достаточно тяжело, сопровождаются болью в животе, иногда чрезмерно сильной, тошнотой, рвотой, нарушениями стула, лихорадкой, а порой и серьезными осложнениями.

«Зачастую состояние требует срочной врачебной помощи. До прибытия специалистов больного необходимо уложить в постель и обеспечить ему полный покой. Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта провоцирует острое, кислое, маринованное (селедка под шубой, салаты с уксусом), цитрусовые, шампанское, газированные напитки, кофе натощак, жирное (сало, жирное мясо, масляные кремы), острое, алкоголь (особенно крепкий и в больших дозах), обилие пищи за один прием. Прекратите употреблять раздражающую пищу и алкоголь. Это самое важное. Примите лекарство, которое вам обычно помогает, если ранее у вас уже были схожие симптомы, и врач ранее назначал препараты», — заметила Зольникова.

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Тульской Карина Сирбаева отмечает, что приступ острого холецистита (воспаление желчного пузыря) может начинаться с резких болей в правом боку, отдающих в спину и область правой лопатки.

«Боли сопровождаются тошнотой, рвотой и повышением температуры тела. Наиболее частая причина воспаления — наличие камней в желчном пузыре и закупорка ими желчных протоков. Желчь выделяется при потреблении пищи, содержащей жиры, так как она эмульгирует большие капли жиров на более мелкие для облегчения переваривания. Чрезмерное потребление жирной пищи, алкоголя, крепкого чая и кофе может спровоцировать воспаление желчного пузыря, а наличие сопутствующего заболевания может ухудшить состояние», — отметила врач.

Чтобы облегчить себе состояние при приступе холецистита, нужно прекратить есть, пить теплую воду в умеренных количествах, соблюдать постельный режим и приложить холодный компресс на правое подреберье. При ухудшении самочувствия обратитесь за медицинской помощью.

«Воспаление поджелудочной железы может быть спровоцировано крепким алкоголем в больших дозах. Реже острый панкреатит может возникать на фоне заболевания желчного пузыря (билиарный панкреатит) или при большом количестве жирной пищи в рационе. Начинается панкреатит с выраженных опоясывающих болей в верхних отделах живота, иррадиирующих в спину. Также панкреатит сопровождается неоднократной рвотой, лихорадкой и диареей. Раньше панкреатит лечили «голодом и холодом». На сегодняшний день от данной тактики отказались: важно продолжать поступление в организм питательных веществ в жидком или пюреобразном виде, особенно белка. Острый панкреатит — грозная хирургическая патология, требующая неотложного медицинского вмешательства», — объяснила доктор.

Обострение хронического гастрита — тоже нередкая история в праздники, где часто присутствует острая, пряная, жирная пища и алкоголь.

«Однако одной из частых причин обострения является прием нестероидных противовоспалительных препаратов (например, аспирина), особенно натощак. Симптомы знакомы почти всем: изжога, чувство тяжести в животе, ноющие боли в эпигастральной области и тошнота. При возникновении данных симптомов рекомендуется употреблять пищу, обработанную щадящими методами, блюда должны быть комнатной температуры, не горячими и не холодными. Также рекомендуется не ложиться в горизонтальное положение после еды и есть за 2-3 часа до сна», — посоветовала врач.

Когда нужно вызывать скорую помощь

Срочное обращение к врачу необходимо при отравлении у маленьких детей и пожилых людей, при отравлении грибами, высокой температуре, головных болях, выраженных болях в области почек, печени и др.

При любой острой, нестерпимой боли, многократной рвоте, крови в рвоте или стуле, желтухе — немедленно вызывайте скорую помощь. Не стоит ждать 2 января.