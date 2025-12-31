Самое важное сбудется: о чем мечтают россияне

Совсем скоро все случится. Мы накроем столы, стрелки отсчитают последние часы и секунды уходящего года, тихий щелчок перейдет в бой курантов, и мы загадаем желание. Главное — ничего не напутать, все правильно сформулировать. Самое время подумать о сокровенном.

Впрочем, думать о грядущем и чаемом народ начал еще загодя. Уже и социологам все давно выболтал. И о чем же наши люди мечтают? О вещах простых и понятных: о любви и семье, о доме и достатке, о новой работе. В данных от группы «КОРТРОКС» это выглядит так: 32% россиян хотят купить квартиру или расширить имеющееся жилье, 30% мечтают встретить вторую половинку, 16% желают создать семью и стать родителями. Это один срез. Общечеловеческий, так сказать.

Есть и другие замеры. Тематические. Сервис «Работа.ру» фиксирует, что 34% россиян планируют в 2026 году серьезные карьерные перемены, для осуществления этого плана 14% собираются пройти курсы повышения квалификации, а 8% намереваются выучиться новой профессии. Финансисты тоже подключились. По их версии, каждый второй (46%) надеется на улучшение ситуации с личными финансами, люди планируют закрыть кредиты, увеличить сбережения.

Что ж, нормальные цели. Даже если некоторые пожелания и выглядят скучновато, то в совокупности все они про одно: простое человеческое счастье — найти своих и создать вместе с ними что-то хорошее и прочное. Да, для счастья нужны работа, деньги, квадратные метры. Люди отдают себе в этом отчет. И отлично! Так мечты вернее превратятся в планы, а планы определят стратегию. Значит, действительно важное сбудется.

Что значит «нет»? Уберите скептиков от экрана! Вот вместе с их дурацкой статистикой о том, что сбывается не больше 10% новогодних желаний. Это неправильные желания не сбываются, недодуманные, недокрученные. Такие сами загадывающие забывают уже к февралю. Еще недавно было модно составлять списки из сотни пунктов. Люди валили туда все подряд: посетить Камчатку, выучить испанский, записаться на танцы, похудеть, разбогатеть, построить дом, колонизировать Марс. Конечно, все превращалось в тыкву. Неудивительно, что саму традицию этих списков люди быстро выбросили на помойку. С заветными мечтами все иначе.

Оно ведь как работает? По-настоящему важное, необходимое, жизнеопределяющее ведь не отпускает. Войдет в голову мысль — и все, думаешь ее, со всех сторон вертишь, изучаешь вопрос, и вот уже имеешь дело не с грезами, а с задачами, задачи разбиваешь на части и шаг за шагом движешься к цели. Тут, конечно, тоже настрой нужен. Мечтать о квартире и вздыхать, что ставки по кредитам неподъемны, повторять упаднические новостные заголовки, что только 3% россиян могут позволить себе ипотеку, — дело гиблое. Так же, как хотеть детей и причитать, что государство совсем плохо о демографии печется. Так же, как грезить о большой и чистой и ворчать, что кругом одни козлы или меркантильные хищницы. Так только фрустрацию нажить можно. И депрессию. И невроз. Так не надо.

Лучше осмотреться и увидеть, что жизнь многообразна и никто не приговорен к одной на всех, да еще и печальной судьбе. В любых обстоятельствах люди влюбляются, женятся, рожают детей, зарабатывают деньги, обустраивают быт. Те, кто этого действительно хочет. Те, кто готов рассматривать разные варианты. Те, кто готов и сам что-то делать для воплощения собственной мечты в реальность, те, кто способен помочь чуду случиться.

Вот еще статистика. 83% верят в чудеса. И я среди них. Тут главное понимать, что такое чудо, из чего оно вырастает. А настоящее чудо всегда растет из нашей собственной воли, из наших ежедневных усилий. Оно не про фантастику, а про обыденность. Чудо — не выигрыш в лотерею. Именно поэтому, кстати, так часто даже самые баснословные выигрыши не приносят людям счастья, и любые миллионы разбазариваются, пускаются по ветру очень быстро. Чудо — результат долгой и серьезной работы. Чудо — это всего лишь момент, когда вдруг свершается тот самый переход количества в качество. Люди, которые оплачивают перемены в жизни своим трудом, временем, упорством, очень хорошо знают, сколько всего предшествует этому моменту. А другие говорят: повезло.

Я сама часто слышала о себе вот это легкомысленное «повезло». Притом, что со мной не происходило ничего экстраординарного. Я всего лишь управляла своей жизнью в тех скромных пределах, в которых это было возможно: выбирала, где жить, с кем быть, сколько иметь детей, где и сколько работать, покупала и продавала квартиры, путешествовала, меняла профессии. И каждый выбор, каждое решение мне чего-то да стоили: времени, усилий, отказа от других вариантов. И вот, поди ж ты, повезло.

Да, удача важна — это правда. Но она улыбается тем, кто ее приближает, с неба ведь ничего не падает. Так, когда я хотела переехать из города, в котором имела несчастье родиться, я собралась, заработала денег и переехала — не ждала, когда меня подхватит попутным ветром или когда за мной прискачет прекрасный принц. Когда мне нужно было решить жилищный вопрос, я принялась пахать вдвое больше обычного, чтобы скопить на первоначальный взнос, искала доступные мне варианты — не томилась в ожидании наследства или государственной помощи.

Об этом стоит помнить. Даже когда загадываешь желание под бой курантов. Особенно когда загадываешь желание под бой курантов. И кажется, все больше наших людей это понимает. Мечтают ведь не просто о квартирах, машинах, ремонтах, но о том, чтобы на это заработать, — о смене работы задумываются. А задумываясь о смене работы, понимают, что придется подучиться, приобрести новые профессиональные навыки. Похвально. Значит, все будет хорошо!

Точно, точно. Если не отказываться от мечты, не сворачивать с намеченного пути, то и условия по ходу становятся все более благоприятными. Сколько раз такое видела. Человек ввязывается в какое-то дело — глядишь, скоро и единомышленники появляются, и вершины штурмуются уже вместе с ними. И сами внешние обстоятельства меняются: экономика хотя бы с одного, но какого-нибудь нужного края подстраивается, разное социально-психологическое как-нибудь утрясается, внешнеполитическое делается не таким острым.

И если даже для одного реальность может так изгибаться, представьте, что будет, если мы все постараемся, поднажмем? Да мы через год, ладно, может быть, лет через пять, проснемся в другом мире. Вот уж правда, мечтать не вредно. Мечтать и действовать. Активно приманивать счастье. Пусть оно никого не минует!

