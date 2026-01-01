Налоги-2026: что изменится для граждан и бизнеса

Экономист Шедько: тысячи семей в РФ получат льготу при продаже жилья в 2026 году

С 1 января 2026 года в России вступает в силу крупный пакет налоговых поправок. Основное ужесточение нагрузки коснется бизнесменов. Для наиболее уязвимых категорий граждан льготы по налогам сохраняются, но им стоит ожидать подорожания товаров и услуг из-за роста налогов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В 2026 году россиян ждет пакет налоговых изменений. Главный вектор — перераспределение нагрузки: льготы для семей и социально уязвимых групп сохраняются и расширяются, в то время как бизнес — прежде всего малые и средние предприниматели — получает более жесткие правила работы.

НДС повышается до 22%

В 2026 году базовая ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 20% до 22%. Это увеличит себестоимость большинства товаров и услуг. Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для продовольствия, лекарств, детских товаров и медицинских изделий. Впервые банки начнут платить НДС за операции по картам и переводы через СБП. Компании, работающие с драгоценными металлами, наоборот, смогут применять ставку 0%.

Повышение основной ставки НДС ожидаемо может привести к росту цен на товары, облагаемые по общей ставке — это все товары (работы, услуги), на которые не установлены ставки 10% и 0%.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько уверен, что цены на обычные товары возрастут на 2,5-3%.

«Социально значимые товары также могут подорожать, потому что повысится стоимость услуг и продукции поставщиков. В большей степени это коснется техники и электроники. Также подорожают одежда, обувь, бытовые товары, стройматериалы, большинство услуг (включая бытовые, ремонтные, транспортные). Рост цен почувствуется через один-три месяца после вступления закона в силу (то есть в I квартале 2026 года). У крупных сетей возможна отложенная индексация из-за долгосрочных контрактов, тогда основной рост пройдет до середины 2026 года», — допустил Шедько.

По его мнению, в целом вклад повышения НДС в общую инфляцию составит +0,7–1,0 п.п. за год.

Рост налогов приведет и к подорожанию квартир, уверены эксперты. По их словам, повышение НДС увеличит издержки застройщиков минимум на 2%, что приведет к удорожанию новостроек. На этом фоне часть спроса россиян уйдет в аренду, что даст арендодателям возможность повысить цены.

«Упрощенка» станет жестче

При превышении лимита доходов компания на упрощенной системе налогообложения (УСН) будет обязана платить НДС. Порог дохода, который обязывает компанию платить НДС, последовательно снижается:

— 20 млн рублей в 2026 году;

— 15 млн — в 2027 году;

— 10 млн — с 2028 года.

Шедько прогнозирует уход с рынка 5–12% активных небольших компаний за 2–3 года, высвобождение 50–150 тыс. работников и локальное снижение доступности услуг.

Льготы при продаже квартир остаются — но вводят уточнения

Большая часть налоговых изменений касается собственников жилья. Некоторые льготы скорректированы, ряд из них был расширен.

Распространенный страх о том, что в 2026 году «всем отменяют льготы по продаже жилья», не подтверждается. Без льгот остаются только иноагенты: они будут платить НДФЛ при продаже недвижимости независимо от срока владения, наследования или дарения.

Для остальных граждан правила прежние.

Чтобы не платить НДФЛ, нужно владеть жильем:

— 5 лет — общий срок;

— 3 года — если квартира: единственное жилье; получена в наследство; подарена близким родственником; приватизирована; передана по договору пожизненного содержания.

С 2026 года лишь уточняется критерий непрерывного владения.

«Это техническая правка. И сейчас смена собственника означает перерыв во владении, а значит — новый срок. Поправка фиксирует существующую практику», — пояснила основатель компании Biznesinalogi, глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.

Семьи с детьми получат расширенную льготу

В 2026 году расширяются условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья, если семья покупает новое для улучшения жилищных условий.

В общее число детей теперь включаются:

— недееспособные дети любого возраста (даже старше 18 лет);

— дети, родившиеся уже после продажи квартиры — но до 30 апреля следующего года.

Есть ограничение: семья не должна владеть более чем 50% доли в другом объекте, кадастровая стоимость которого выше стоимости приобретаемого жилья.

Эксперты подчеркивают: льгота не решает фундаментальных проблем высокой стоимости жилья и ипотечной нагрузки, но снижает финансовые затраты в моменте.

«Освобождение от НДФЛ оставляет семье дополнительные средства на первый взнос, ремонт или частичное погашение кредита. Это упрощает переход к более просторному жилью», отметила ведущий эксперт «Актион Право» Дарья Озол.

По оценке профессора Финансового университета Юрия Шедько, экономия в 13–22% от стоимости жилья может стать решающей для нескольких тысяч семей, однако критерии отбора достаточно строгие — эффект останется точечным .

Налоговый семейный кешбэк

Семейный кэшбек (социальная налоговая выплата) — это мера социальной поддержки, которая не заменяет существующие детские выплаты, а дополняет. Она начнет действовать с 1 января 2026 года. Адресатами льготы станут семьи с двумя и более детьми (до 18 лет и 23 лет, если это студент-очник), у которых доход не превышает определенного порога — в среднем на душу не более 1,5-кратного регионального прожиточного минимума. То есть формально родители не малоимущие, но поддержка не помешает. Выплату производит СФР каждому родителю, если подано соответствующее заявление, нет долгов по алиментам и с доходов уплачен НДФЛ.

«Выплата — это разница между НДФЛ с доходов за предыдущий год без вычетов и налога с того же дохода, но по ставке 6%. Грубо говоря, отец трех детей заработал 900 тыс. рублей за год, при ставке 13% НДФЛ налог за год — 117 тыс. рублей, по ставке 6% — 54 тыс. рублей. Семейный кэшбек составит 63 тыс. рублей, его вернет Соцфонд», — подчеркнула Мемрук.

Дополнительные деньги в качестве льготы — это средства на детские кружки, школьные расходы, улучшение питания и прямая поддержка бюджета семьи, подчеркнул Шедько.

Льготы для пострадавших от ЧС и КТО

Граждан, эвакуированных из опасных зон, освободят от земельного налога и налога на имущество по объектам в пределах таких территорий. Социальные льготы по налогу на имущество для них сохраняются.

Освобождение сохраняется для:

— инвалидов I–II групп;

— детей-инвалидов;

— ветеранов боевых действий;

— Героев СССР и РФ;

— семей военнослужащих, потерявших кормильца.

Для многодетных (три и более несовершеннолетних) действует вычет:

— минус 5 кв. м площади квартиры;

— минус 7 кв. м площади жилого дома — на каждого ребенка.