Красивые картинки и поздравления с Новым годом для родственников, друзей, коллег, знакомых

Новый год — особенное время, когда каждому приятно почувствовать тепло и внимание. Искренние поздравления поднимают настроение, вдохновляют на новые свершения и делают праздник запоминающимся. Свое внимание можно выразить, отправив в мессенджере или соцсетях новогоднюю открытку. «Газета.Ru» подготовила 100 вариантов красочных картинок и поздравлений для родственников, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

40 новогодних открыток — 2026

К Новому году «Газета.Ru» подготовила 40 новогодних открыток. Скачайте понравившуюся картинку на смартфон или компьютер и отправьте ее в мессенджере дорогим вам людям. Или поделитесь поздравлением в соцсетях, чтобы подарить друзьям праздничное настроение.

60 поздравлений с Новым годом — 2026

Еще один способ порадовать окружающих в праздник — поздравить их в сообщении. Если вы не мастер придумывать красивые пожелания, воспользуйтесь одним из шаблонов ниже. Эти поздравления подойдут и для мессенджеров, и для СМС.

Поздравления родственникам

Пусть новый год принесет в ваш дом тепло, спокойствие и много радости. С праздником!

С Новым годом! Желаю, чтобы рядом всегда были родные люди, а в сердце — любовь и радость!

Родные, с Новым годом! Желаю здоровья, которое не подводит, и счастья, которое длится долго.

С Новым годом! Пусть в доме всегда ощущаются уют и спокойствие, пахнет вкусной едой и звучит веселый смех. А у нас будет больше поводов собираться вместе!

Пусть новый год подарит душевное равновесие и уверенность в завтрашнем дне. Поздравляю!

Пусть в новом году будет много теплых разговоров за столом и искреннего смеха.

Пусть все сложности останутся в прошлом, а впереди будут радость, свет и спокойствие.

С Новым годом! Желаю, чтобы ваш дом был полной чашей! Радости, тепла, благополучия и удачи!

С праздником! Спасибо, что мы есть друг у друга! Желаю исполнения всех желаний и больше поводов для веселья!

С Новым годом! Желаю, чтобы в новом году мы чаще обнимались и реже переживали.

Пусть рядом будут только надежные, любимые и родные люди. С Новым годом!

Поздравляю с праздником! Желаю уюта, тепла и счастья!

Родные! Пусть новый год подарит ощущение стабильности и поводы для радости. Поздравляю!

Пусть в вашем доме всегда будет место для смеха, дружеской поддержки и тепла. Люблю вас, с праздником!

Желаю сил для повседневных дел и времени для радостей. С Новым годом!

Пусть новый год будет добрым, неспешным и настоящим. С праздником!

С Новым годом! Желаю, чтобы каждый день начинался с прекрасных новостей и заканчивался новыми победами.

Пусть рядом всегда будут те, с кем легко молчать и приятно говорить. С Новым годом!

Желаю, чтобы новый год стал еще одной теплой страницей нашей семейной истории. Поздравляю с праздником!

Любимые, с праздником! Давайте в этот год чаще встречаться!

Поздравления друзьям и знакомым

С праздником, друг! Желаю, чтобы в новом году было больше поводов улыбаться и меньше — переживать.

С Новым годом! Желаю, чтобы рядом были свои люди, с которыми можно быть собой и чувствовать себя счастливым.

Желаю уюта в душе, тепла в отношениях и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

Пусть новый год принесет вдохновение, силы и желание свернуть горы. Поздравляю!

Желаю, чтобы все сложные моменты остались в прошлом, а впереди было только крутые события. С праздником!

Пусть в новом году у нас будет больше встреч, душевных разговоров и счастливых эмоций. Люблю тебя, с праздником!

Пусть каждый день нового года будет наполнен прекрасными событиями!

С Новым годом! Желаю, чтобы рядом с тобой всегда были люди, которые поддержат и поймут без слов.

Пусть в новом году будет больше смеха и меньше суеты. Поздравляю!

С Новым годом! Желаю, чтобы твои желания сбывались легко и без лишних нервов.

С Новым годом! Желаю чувствовать кайф даже в самые обычные дни.

Друг, с праздником! Желаю, чтобы рядом всегда были верные союзники и надежные друзья!

Пусть в новом году все будет хорошо и даже лучше. Поздравляю!

С Новым годом! Желаю быть в ладу с собой и с миром вокруг. А я помогу и поддержу!

Пусть рядом будут только те, с кем легко и радостно. С Новым годом!

С праздником тебя, друг! Желаю сил идти вперед и не останавливаться на достигнутом!

Пусть в новом году появятся новые идеи и приятные сюрпризы. Поздравляю!

Желаю, чтобы жизнь радовала нас с тобой не только по праздникам. С Новым годом!

С Новым годом! Желаю душевных разговоров, спонтанных встреч и приятных путешествий.

Желаю, чтобы новый год стал еще одной захватывающей главой нашей дружбы.

Пусть новый год принесет стабильность, уверенность и хорошие результаты. Поздравляю!

Коллеги, с праздником! Желаю продуктивных дней, понятных задач и масштабных достижений в новом году.

Желаю, чтобы труд приносил не только результат, но и удовлетворение. С Новым годом!

Пусть все проекты складываются удачно и в комфортном темпе. Поздравляю с праздником!

Пусть в новом году будет меньше авралов и больше побед. С Новым годом!

С Новым годом! Желаю профессионального роста и уверенности в своих силах.

Пусть работа радует, а вознаграждение соответствует желаниям. С праздником!

Пусть новый год станет поводом для профессионального развития, новых идей и успешных начинаний.

С праздником, коллеги! Желаю, чтобы любые задачи решались спокойно и эффективно.

Желаю ясных целей, четких планов и хороших результатов. С Новым годом!

Желаю, чтобы твои усилия всегда были замечены и оценены. С Новым годом!

Поздравляю! Пусть в новом году будет как можно больше поводов для профессиональной гордости.

Желаю стабильности, надежности и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

Пусть командная работа остается сильной стороной нашего коллектива. С праздником!

Желаю вдохновения для новых проектов и возможностей для их реализации. С Новым годом!

Пусть новый год принесет новые возможности и удачные решения. С праздником!

С Новым годом! Желаю, чтобы наши рабочие будни проходили без лишнего стресса.

Поздравляю с праздником и желаю, чтобы новый год стал шагом к профессиональным целям!

Пусть в новом году будет больше спокойных дней и успешных решений. С праздником!

С Новым годом! Желаю успехов в работе, гармонии в коллективе и хорошего настроения в течение всего года.

Поздравления с Новым годом своими словами

Вы можете персонализировать любое поздравление с Новым годом, сделать его более теплым, душевным и трогательным. Для этого придерживайтесь рекомендаций, что именно следует упомянуть в поздравлении.

✅ Начните с поздравления с праздником. Добавьте к обычной фразе обращение по имени: так ваше пожелание станет теплым, а собеседник оценит проявленное внимание.

✅ Кратко подведите итоги года. Не нужно расписывать в подробностях: вспомните приятные события уходящего 2025 года, чем он запомнился вам больше всего, и какие моменты вам удалось разделить вместе с собеседником.

✅ Расскажите, что значит для вас человек, которого вы поздравляете. Вспомните его положительные качества, поблагодарите за все хорошее, что он сделал для вас в уходящем году. Еще можно описать, как важен для вас собеседник.

✅ Добавьте пожелание на будущее. Выбирая, что именно пожелать, задумайтесь. Может, у вашего собеседника есть конкретная мечта? Но будьте осторожнее, чтобы нечаянно не попасть в болевую точку. Например, не стоит желать человеку, недавно пережившему тяжелый развод, больше времени проводить в кругу любимых людей.

✅ Придайте сообщению эмоциональный акцент. Не используйте формальные слова, лучше честно опишите то, что вы чувствуете. Так в голове собеседника пожелание прозвучит именно вашими словами.

✅ Завершите теплой фразой. Предложите встретиться или выразите свои чувства. Если ничего не приходит на ум, то закончите сообщение пожеланием «С Новым годом».

Как нельзя поздравлять с Новым годом

В попытках написать искреннее поздравление мы можем совершить несколько ошибок, которые приведут человека в недоумение или даже расстроят. Вот несколько советов, чего не стоит использовать в пожеланиях.

❌ Напоминания о негативе. В новогоднем пожелании воздержитесь от негатива и не напоминайте о личных неудачах.

Пример: Новый год был для тебя тяжелым: ты так и не получил повышение. Крепись!

❌ Давление на собеседника. Не давайте советы, о которых вас не просили — их могут счесть за высокомерие с вашей стороны. В штыки воспринимаются рекомендации насчет внешности, возраста и отношения к жизни.

Пример: Желаю тебе в этом году наконец сбросить лишний вес!

❌ Сравнение с другими. Пожелание перенять пример с более успешного знакомого может оказаться ударом по больному месту.

Пример: В следующем году тебе пора научиться брать на себя ответственность, как твой старший брат!

❌ Шутки на «острые» темы. Шутки на тему здоровья, возраста, личной жизни, карьеры могут воспринять как насмешку. А подколы, понятные только автору, и вовсе обидят собеседника.

Пример: Желаю наконец найти крупные купюры в своем кошельке!

❌ Формальные слова. Если пожелание личное, вашу серьезность могут воспринять как отписку из чувства долга. А большое количество слов-клише сделает пожелание громоздким.

Пример: Друг, желаю тебе высоких профессиональных успехов в рабочей деятельности!

❌ Неправильный тон. Согласитесь, странно поздравлять родителя на «вы», а начальнику писать «ты». Это могут счесть за панибратство.

Пример: Босс, желаю тебе давать мне побольше выходных!

❌ Рассказ о себе. Не добавляйте в пожелание информацию о своих победах или неудачах, это могут воспринять негативно.

Пример: В Новый год желаю тебе здоровья! Помнишь, в том году я неделю лежал в больнице, а потом заболел и провел дома почти целый месяц? Так вот, желаю, чтобы с тобой такого не случилось!