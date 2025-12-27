Размер шрифта
Поздравления с Новым годом — 2026: 100 красивых открыток и пожеланий

Красивые картинки и поздравления с Новым годом для родственников, друзей, коллег, знакомых
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Новый год — особенное время, когда каждому приятно почувствовать тепло и внимание. Искренние поздравления поднимают настроение, вдохновляют на новые свершения и делают праздник запоминающимся. Свое внимание можно выразить, отправив в мессенджере или соцсетях новогоднюю открытку. «Газета.Ru» подготовила 100 вариантов красочных картинок и поздравлений для родственников, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

40 новогодних открыток — 202660 поздравлений с Новым годом — 2026Поздравления с Новым годом своими словамиКак нельзя поздравлять с Новым годом

40 новогодних открыток — 2026

К Новому году «Газета.Ru» подготовила 40 новогодних открыток. Скачайте понравившуюся картинку на смартфон или компьютер и отправьте ее в мессенджере дорогим вам людям. Или поделитесь поздравлением в соцсетях, чтобы подарить друзьям праздничное настроение.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

60 поздравлений с Новым годом — 2026

Еще один способ порадовать окружающих в праздник — поздравить их в сообщении. Если вы не мастер придумывать красивые пожелания, воспользуйтесь одним из шаблонов ниже. Эти поздравления подойдут и для мессенджеров, и для СМС.

Поздравления родственникам

  • Пусть новый год принесет в ваш дом тепло, спокойствие и много радости. С праздником!

  • С Новым годом! Желаю, чтобы рядом всегда были родные люди, а в сердце — любовь и радость!

  • Родные, с Новым годом! Желаю здоровья, которое не подводит, и счастья, которое длится долго.

  • С Новым годом! Пусть в доме всегда ощущаются уют и спокойствие, пахнет вкусной едой и звучит веселый смех. А у нас будет больше поводов собираться вместе!

  • Пусть новый год подарит душевное равновесие и уверенность в завтрашнем дне. Поздравляю!

  • Пусть в новом году будет много теплых разговоров за столом и искреннего смеха.

  • Пусть все сложности останутся в прошлом, а впереди будут радость, свет и спокойствие.

  • С Новым годом! Желаю, чтобы ваш дом был полной чашей! Радости, тепла, благополучия и удачи!

  • С праздником! Спасибо, что мы есть друг у друга! Желаю исполнения всех желаний и больше поводов для веселья!

  • С Новым годом! Желаю, чтобы в новом году мы чаще обнимались и реже переживали.

  • Пусть рядом будут только надежные, любимые и родные люди. С Новым годом!

  • Поздравляю с праздником! Желаю уюта, тепла и счастья!

  • Родные! Пусть новый год подарит ощущение стабильности и поводы для радости. Поздравляю!

  • Пусть в вашем доме всегда будет место для смеха, дружеской поддержки и тепла. Люблю вас, с праздником!

  • Желаю сил для повседневных дел и времени для радостей. С Новым годом!

  • Пусть новый год будет добрым, неспешным и настоящим. С праздником!

  • С Новым годом! Желаю, чтобы каждый день начинался с прекрасных новостей и заканчивался новыми победами.

  • Пусть рядом всегда будут те, с кем легко молчать и приятно говорить. С Новым годом!

  • Желаю, чтобы новый год стал еще одной теплой страницей нашей семейной истории. Поздравляю с праздником!

  • Любимые, с праздником! Давайте в этот год чаще встречаться!

Поздравления друзьям и знакомым

  • С праздником, друг! Желаю, чтобы в новом году было больше поводов улыбаться и меньше — переживать.

  • С Новым годом! Желаю, чтобы рядом были свои люди, с которыми можно быть собой и чувствовать себя счастливым.

  • Желаю уюта в душе, тепла в отношениях и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

  • Пусть новый год принесет вдохновение, силы и желание свернуть горы. Поздравляю!

  • Желаю, чтобы все сложные моменты остались в прошлом, а впереди было только крутые события. С праздником!

  • Пусть в новом году у нас будет больше встреч, душевных разговоров и счастливых эмоций. Люблю тебя, с праздником!

  • Пусть каждый день нового года будет наполнен прекрасными событиями!

  • С Новым годом! Желаю, чтобы рядом с тобой всегда были люди, которые поддержат и поймут без слов.

  • Пусть в новом году будет больше смеха и меньше суеты. Поздравляю!

  • С Новым годом! Желаю, чтобы твои желания сбывались легко и без лишних нервов.

  • С Новым годом! Желаю чувствовать кайф даже в самые обычные дни.

  • Друг, с праздником! Желаю, чтобы рядом всегда были верные союзники и надежные друзья!

  • Пусть в новом году все будет хорошо и даже лучше. Поздравляю!

  • С Новым годом! Желаю быть в ладу с собой и с миром вокруг. А я помогу и поддержу!

  • Пусть рядом будут только те, с кем легко и радостно. С Новым годом!

  • С праздником тебя, друг! Желаю сил идти вперед и не останавливаться на достигнутом!

  • Пусть в новом году появятся новые идеи и приятные сюрпризы. Поздравляю!

  • Желаю, чтобы жизнь радовала нас с тобой не только по праздникам. С Новым годом!

  • С Новым годом! Желаю душевных разговоров, спонтанных встреч и приятных путешествий.

  • Желаю, чтобы новый год стал еще одной захватывающей главой нашей дружбы.

Поздравления коллегам и партнерам

  • Пусть новый год принесет стабильность, уверенность и хорошие результаты. Поздравляю!

  • Коллеги, с праздником! Желаю продуктивных дней, понятных задач и масштабных достижений в новом году.

  • Желаю, чтобы труд приносил не только результат, но и удовлетворение. С Новым годом!

  • Пусть все проекты складываются удачно и в комфортном темпе. Поздравляю с праздником!

  • Пусть в новом году будет меньше авралов и больше побед. С Новым годом!

  • С Новым годом! Желаю профессионального роста и уверенности в своих силах.

  • Пусть работа радует, а вознаграждение соответствует желаниям. С праздником!

  • Пусть новый год станет поводом для профессионального развития, новых идей и успешных начинаний.

  • С праздником, коллеги! Желаю, чтобы любые задачи решались спокойно и эффективно.

  • Желаю ясных целей, четких планов и хороших результатов. С Новым годом!

  • Желаю, чтобы твои усилия всегда были замечены и оценены. С Новым годом!

  • Поздравляю! Пусть в новом году будет как можно больше поводов для профессиональной гордости.

  • Желаю стабильности, надежности и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

  • Пусть командная работа остается сильной стороной нашего коллектива. С праздником!

  • Желаю вдохновения для новых проектов и возможностей для их реализации. С Новым годом!

  • Пусть новый год принесет новые возможности и удачные решения. С праздником!

  • С Новым годом! Желаю, чтобы наши рабочие будни проходили без лишнего стресса.

  • Поздравляю с праздником и желаю, чтобы новый год стал шагом к профессиональным целям!

  • Пусть в новом году будет больше спокойных дней и успешных решений. С праздником!

  • С Новым годом! Желаю успехов в работе, гармонии в коллективе и хорошего настроения в течение всего года.

Поздравления с Новым годом своими словами

Вы можете персонализировать любое поздравление с Новым годом, сделать его более теплым, душевным и трогательным. Для этого придерживайтесь рекомендаций, что именно следует упомянуть в поздравлении.

Начните с поздравления с праздником. Добавьте к обычной фразе обращение по имени: так ваше пожелание станет теплым, а собеседник оценит проявленное внимание.

Кратко подведите итоги года. Не нужно расписывать в подробностях: вспомните приятные события уходящего 2025 года, чем он запомнился вам больше всего, и какие моменты вам удалось разделить вместе с собеседником.

Расскажите, что значит для вас человек, которого вы поздравляете. Вспомните его положительные качества, поблагодарите за все хорошее, что он сделал для вас в уходящем году. Еще можно описать, как важен для вас собеседник.

Добавьте пожелание на будущее. Выбирая, что именно пожелать, задумайтесь. Может, у вашего собеседника есть конкретная мечта? Но будьте осторожнее, чтобы нечаянно не попасть в болевую точку. Например, не стоит желать человеку, недавно пережившему тяжелый развод, больше времени проводить в кругу любимых людей.

Придайте сообщению эмоциональный акцент. Не используйте формальные слова, лучше честно опишите то, что вы чувствуете. Так в голове собеседника пожелание прозвучит именно вашими словами.

Завершите теплой фразой. Предложите встретиться или выразите свои чувства. Если ничего не приходит на ум, то закончите сообщение пожеланием «С Новым годом».

Как нельзя поздравлять с Новым годом

В попытках написать искреннее поздравление мы можем совершить несколько ошибок, которые приведут человека в недоумение или даже расстроят. Вот несколько советов, чего не стоит использовать в пожеланиях.

Напоминания о негативе. В новогоднем пожелании воздержитесь от негатива и не напоминайте о личных неудачах.

Пример: Новый год был для тебя тяжелым: ты так и не получил повышение. Крепись!

Давление на собеседника. Не давайте советы, о которых вас не просили — их могут счесть за высокомерие с вашей стороны. В штыки воспринимаются рекомендации насчет внешности, возраста и отношения к жизни.

Пример: Желаю тебе в этом году наконец сбросить лишний вес!

Сравнение с другими. Пожелание перенять пример с более успешного знакомого может оказаться ударом по больному месту.

Пример: В следующем году тебе пора научиться брать на себя ответственность, как твой старший брат!

Шутки на «острые» темы. Шутки на тему здоровья, возраста, личной жизни, карьеры могут воспринять как насмешку. А подколы, понятные только автору, и вовсе обидят собеседника.

Пример: Желаю наконец найти крупные купюры в своем кошельке!

Формальные слова. Если пожелание личное, вашу серьезность могут воспринять как отписку из чувства долга. А большое количество слов-клише сделает пожелание громоздким.

Пример: Друг, желаю тебе высоких профессиональных успехов в рабочей деятельности!

Неправильный тон. Согласитесь, странно поздравлять родителя на «вы», а начальнику писать «ты». Это могут счесть за панибратство.

Пример: Босс, желаю тебе давать мне побольше выходных!

Рассказ о себе. Не добавляйте в пожелание информацию о своих победах или неудачах, это могут воспринять негативно.

Пример: В Новый год желаю тебе здоровья! Помнишь, в том году я неделю лежал в больнице, а потом заболел и провел дома почти целый месяц? Так вот, желаю, чтобы с тобой такого не случилось!

