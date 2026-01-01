«Люди лежали повсюду»: десятки человек погибли при пожаре на курорте в Швейцарии

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре. В результате происшествия около 40 человек погибли и более 100 пострадали, среди них есть иностранцы. Как сообщил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар. В результате происшествия около 40 человек погибли и еще около 115 пострадали, сообщил глава местной полиции Фредерик Гизлер.

Огонь вспыхнул примерно в 01:30 по местному времени (03:30 мск) в ночном клубе, который был расположен в подвале бара Le Constellation. По словам очевидцев трагедии, в тот момент там находилось около 200 человек, включая несовершеннолетних и молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет.

Раненых в результате пожара доставили в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Председатель правительства кантона Матиас Рейнар не исключил, что властям придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов.

Причина пожара

Как сообщил в эфире телеканала Rai News 24 посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стал взрыв петарды.

«Инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся», — отметил дипломат.

Ранее радиостанция Rhône FM также сообщала, что причиной пожара могла стать пиротехника. Очевидицы происшествия при этом рассказали BFMTV, что пожар вспыхнул после того, как официанты зажгли свечи по случаю дня рождения одного из гостей и поместили их на бутылки шампанского, а затем поднесли одну из них слишком близко к деревянному потолку.

«В считанные секунды весь ночной клуб загорелся. Мы все выбежали с криками», — добавили свидетельницы трагедии.

Она уточнили, что входная дверь была достаточно узкой, из-за чего многие оказались заблокированы в помещении, где вспыхнул огонь. В клубе началась давка. Медик, работавший на месте происшествия, рассказал RTS, что никогда не видел ничего подобного.

«Там царила ужасающая паника. Это было похоже на «Батаклан» (в 2015 году в концертном зале «Батаклан» в Париже террористы захватили заложников, тогда погибли более 130 человек) только без оружия. Поразительно, сколько людей там было; люди лежали повсюду, все были обожжены», — отметил мужчина.

Он добавил, что среди пострадавших также было много людей, отравившихся токсичном дымом. Некоторые из них выходили из бара и задыхались на улице.

Среди пострадавших есть иностранцы

Среди пострадавших, по словам начальника службы безопасности кантона Вале Стефана Ганцера, есть граждане других стран. МИД Франции уже подтвердил, что в результате инцидента ранения получили как минимум двое французов. Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни также рассказал, что порядка 12–15 граждан Италии пострадали, еще около 15 числятся пропавшими без вести.

Генеральный консул России в Женеве Игорь Попов сообщил, что консульство РФ находится на связи с властями кантона Вале, однако пока не располагает информацией о том, были ли среди погибших и пострадавших россияне. По его словам, опознание жертв займет время.