Шереметьево из-за ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Шереметьево из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.

До этого аэропорты Жуковский и Домодедово прекратили прием и отправку рейсов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Его вводят, например, при внезапных изменениях погодных условий, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках дронов.

Ранее в Екатеринбурге сел самолет, направлявшийся в Петербург.