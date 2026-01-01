Путину доложили об ударе ВСУ по Хорлам

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации после удара ВСУ по поселку Хорлы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, доклад был сделан по телефону. Сальдо проинформировал главу государства о ходе следственных действий, а также о том, что по мере опознания данные о тех, кого не удалось спасти, будут публиковаться на сайте администрации региона.

«Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима», — сказал Песков.

Утром 1 января Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали Новый год. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Не выжили 24 человека, еще десятки человек пострадали, их доставили в больницы.

Ранее было названо количество пострадавших в Хорлах, госпитализированных в больницы Крыма.