«Праздника не было, топим снег»: жители Кубани — о коммунальном коллапсе в новогоднюю ночь

В Краснодарском крае 43 тысячи человек остаются без света из-за аномального количества осадков, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Местные жители в разговоре с «Газетой.Ru» сообщили, что света, связи и отопления у них нет с ночи 30 декабря.

«Свет не дали, чиновники местные молчат все дни, связи, отопления нет с ночи 30.12. Котлы газовые в доме, но света нет, поэтому и отопления, и воды горячей тоже нет. В Хадыженске находятся мои родители и сестра с годовалым ребенком поехала к ним отмечать Новый год. Мой папа работает высоковольтником, как раз занимается починкой света, третьи сутки на работе в лесу, где снега по пояс», — поделилась Светлана.

Она рассказала, что проблемы возникли в том числе и с бензином.

«Информации от СМИ вообще никакой нигде нет, режим ЧС не введен, магазины не работают, генератор не подключить. На заправках в первый день [30 декабря] закончился бензин, да и в принципе до них не добраться. Город находится в горной низине, спуститься на обычной машине не получится, так как не расчищена дорога», — подчеркнула она.

Жительница Апшеронска Камила добавила, что у нее свет работает с перебоями.

«Свет дали вчера, не было уже в 6 утра, включили в 19:30 [по местному времени]. Так как все от света, не было и воды, и тепла, связи тоже. Только сегодня смогла зайти в «типичку» (местный паблик. – «Газета.Ru»), я так понимаю, комментарии [чиновники на местах] не давали вообще. На работу, естественно, мы не вышли — даже до угла улицы дойти невозможно было», — отметила она.

Очевидица Юлия из поселка Кубань Гулькевичского района рассказала «Газете.Ru», что отпраздновать Новый год ее семье не удалось — свет к празднику так и не включили.

«Света нет с 30.12.25 года с 19:00 (уже 47 часов) и, соответственно, нет воды и отопления. Местные чиновники просто отписываются, что бригады работают, но мы там никого и не видели, и не слышали. Говорили, что свет должны были дать вчера «до темна», но в 22:30 мы легли спать, потому что включения так и не дождались и праздника не было никакого. Звонили и на горячую линию, и в РЭС, и писали местному главе, и администрации Гулькевичского района, но ответа либо вообще нет, как в случае с горячей линией и с РЭС, либо просто отписки — абсолютно одинаковые для каждого поселения. Нет никаких внятных комментариев. Чтобы помыть посуду и руки, мы топим снег», — заключила она.

При этом, как рассказала другая местная жительница, Вероника, в связи с отключением связи невозможно дозвониться до спасателей.

«Дозвониться невозможно даже на 112. Пытались дозвониться [властям] на разные телефоны — не отвечают, сбрасывают сразу. Никакой информации нет для людей. Люди с многоквартирных домов выходят на улицу с ведрами, берут снег — топят его. Бензина в городе нет», — сообщила женщина.

Она отметила, что в Белореченске — «снежная каша и неочищенные дорожки».

«Дорожки не чищенные, люди вынуждены идти по дороге. Машину кидает, колдобины ледяные», — рассказала Вероника.

Ранее в Крыму на видео сняли снежный коллапс.