На Урале после гибели подростков при пожаре задержан подозреваемый

СК: на Урале задержан подозреваемый по делу о гибели подростков при пожаре

В Свердловской области задержали 17-летнего подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре в частном доме. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

В ведомстве рассказали, что возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

«Следователем задержан подозреваемый, 2008 года рождения», — добавили в СК.

В частном доме под Серовом 12 подростков и 20-летний юноша отмечали Новый год в СНТ (садовом некоммерческом товариществе) «Юбилейный» в поселке Медянкино. По предварительной информации, утром 1 января компания решила истопить печь. Один из подростков использовал для этого легковоспламеняющуюся жидкость, что и привело к возгоранию.

14-летний и 12-летний подростки получили несовместимые с жизнью травмы, двоих госпитализировали с ожогами тела и отравлением продуктами горения, 20-летний юноша тоже попал в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, один из членов компании получил порезы, когда выбирался из горящего дома.

Ранее десятки человек погибли при пожаре на курорте в Швейцарии в новогоднюю ночь.