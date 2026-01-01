Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде 2 января

В Москве и области 2 января объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте российского Гидрометцентра.

Там отмечается, что уровень опасности будет повышенным с 13:00 до 21:00 из-за усиления ветра до 15 м/с и метели. Предупреждение Гидрометцентра также касается Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Смоленской, Орловской и Рязанской областей. Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Тверской, Ярославской и Тульской областях тоже вводится повышенный уровень опасности из-за гололедицы, а в Тамбовской — из-за налипания мокрого снега.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик январских морозов придется в столице на 2 января. Синоптик описал погоду в начале 2026 года как «эталонную русскую зиму» с сугробами, скрипучим снегом и бодрящими морозами.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за снегопада.