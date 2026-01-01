В Гане после срыва потопа на Рождество арестовали строившего ковчеги Эбо Ноя

Полиция Ганы задержала самопровозглашенного «пророка» Эбо Ноя (настоящее имя Эванс Эшун), который последние несколько месяцев сеял панику в стране, обещая всемирный потоп в Рождество (католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает портал MyJoyOnline.

В материале уточняется, что мужчину задержали 31 декабря. В августе прошлого года он заявил, что бог велел ему построить 10 современных ковчегов для спасения человечества от трехлетнего потопа. Эбо Ной уверял, что его вызовут дожди, которые начнутся в Рождество.

Несколько месяцев он публиковал в соцсетях ролики, на которых 30-летний мужчина в рваном рубище командовал строительством деревянных судов. Когда на Рождество потоп не случился, «пророк» заявил, что его заступничество и трехнедельный пост убедили бога отсрочить наводнение. В конце декабря Эбо Ной вышел на сцену на концерте рэпера Sarkodie и призвал зрителей праздновать, так как конец света был отложен, пишет портал.

«Власти особенно обеспокоены сообщениями о сотнях людей, некоторые из которых приехали из соседних стран, покинув свои дома и прибыв к месту строительства ковчега с багажом», — говорится в статье.

