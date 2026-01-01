Размер шрифта
«Кидайте мне вызов»: Александр Емельяненко встретил Новый год в спортзале

Боец Емельяненко, перенесший операцию, анонсировал возвращение в октагон
Телеграм-канал «Александр Емельяненко»

Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко в своем Telegram-канале сообщил, что встретил Новый год в спортивном зале, и анонсировал возвращение в октагон.

«Поздравляю всех с наступившим Новым годом, люди добрые! Я Новый год встречаю в спортзале. Как Новый год встретишь — так его и проведешь. Готовьтесь, тяжеловесы! Сейчас я спину восстановлю и разгоню вас по углам, мыши. Кидайте (мне) вызов, готовьтесь! Давайте, вызывайте Емельяненко на бой», — заявил он.

В 2025 году спортсмен перенес операцию на позвоночнике из-за грыжи.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе спортсмена 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Ранее Емельяненко сообщил о разводе с женой.
 
