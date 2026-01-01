Минюст потребовал прекратить деятельность зоозащитной организации «Фауна»

Министерство юстиции России подало иск о прекращении деятельности зоозащитной организации «Российское общество защиты животных «Фауна». Заседание назначено на 12 февраля в Тверском районном суде Москвы, передает ТАСС.

Согласно данным, иск направлен на ликвидацию некоммерческой организации и исключение ее из государственного реестра (ЕГРЮЛ). Ранее, в октябре 2025 года, регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении «Фауны» как недействующего юридического лица.

«Российское общество защиты животных «Фауна» было основано в 2005 году. Согласно уставу, организация занимается борьбой с жестоким обращением с животными и улучшением условий их содержания, а её основным видом деятельности указана издательская.

В декабре Тверской районный суд Москвы оштрафовал участников пикета у здания Государственной думы Ратмира Клипикова и Василия Краснова. Размер штрафов составил 20 тысяч рублей.

Ранее в России признали нежелательной американскую организацию юристов.