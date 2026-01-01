Размер шрифта
Новости политики

В Финляндии арестовали членов русскоязычного экипажа грузового судна Fitburg

В Финляндии арестовали моряков судна Fitbur по подозрению в повреждении кабеля
Victor Lisitsyn

Полиция Финляндии арестовала двух членов экипажа судна Fitburg, подозреваемого в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Таллином и Хельсинки. Еще двум членам экипажа грузового судна запрещен выезд из страны, сообщил телеканал Yle.

«На борту судна проведены расследования, был опрошен экипаж. Сейчас мы оцениваем ситуацию и роль экипажа. Экипаж сотрудничает, что помогает разрешить ситуацию», — рассказал комиссар Ристо Лохи из Национального бюро расследований.

Сообщается также, что власти страны начали расследование на месте в районе повреждения кабеля.

Экипаж судна под флагом Сент-Винсента и Гренадин состоит из 14 человек — это граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. О гражданстве капитана не сообщается. По данным СМИ, посольство РФ в Финляндии оказывает помощь членам экипажа.

По словам Лохи, расследование находится на ранней стадии, и полиция не комментирует, является ли инцидент преднамеренным действием или несчастным случаем. Расследование ведется по подозрению в нанесении серьезного ущерба и серьезном нарушении работы сетей связи, полиция действует совместно с властями Эстонии.

31 декабря финские правоохранители задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин, также были задержаны 14 членов экипажа. По данным таможни Финляндии, судно не находится под санкциями, однако во время расследования на его борту был обнаружен подсанкционный товар.

Ранее шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.

